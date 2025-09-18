Elevassistent till Tjautjas skola
Tjautjas skola är en F-3 skola belägen mitt i byn Tjautjasjaure, ca 3 mil, eller 30 min från tätorten Gällivare. Skolans undervisning bedrivs i B -form då elevantalet är litet. Atmosfären på skolan präglas av omsorg och närhet och arbetet sker alltid med elevernas bästa som utgångspunkt. Skolan har en lugn och trygg atmosfär. Vi lägger stor vikt på den pedagogiska utvecklingen och kommande läsår står delaktighet, samverkan samt kvalitetsutveckling i fokus i vårt utvecklingsarbete. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bistå en elev eller en grupp elever som kan ha olika behov, fysiska eller sociala behov. Du är tillsammans med pedagogen i klassrummet och där hjälper du till så att alla elever når målen.
Du kommer även att vara på fritidshemmet, vid öppning och/eller efter skolans slut. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasialutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Som person ska du ha ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Vi utvecklar vårt arbete genom pedagogiska samtal och kollegialt lärande och ser det som en styrka att kunna hjälpa varandra för att våga vara nyfikna inför nya sätt att arbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan anställning krävs utdrag från polisens belastningsregister.
Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun. Anställningstyp/arbetstider
Deltid 50% i kombination med arbete på Myranskolan kan heltidsanställning erbjudas, tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2025-10-15 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-01.
Upplysningar
Rektor Camilla Eriksson, tel 0970-818 080
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se Övrig information
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
