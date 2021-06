Elevassistent till SU-grupp på Gamlestadsskolan - Göteborgs kommun - Barnskötarjobb i Göteborg

Gamlestadsskolan är en F-9 skola belägen mitt i det anrika Gamlestaden med barn och elever främst från närområdet och övriga Östra Göteborg. Stadsdelen Gamlestaden befinner sig just nu i ett mycket expansivt skede med ett flertal inplanerade projekt för att i framtiden utgöra en av Göteborgs viktigaste knutpunkter gällande kommunikation, bostäder och service.På Gamlestadsskolan går det cirka 600 elever i årskurs F-9 och vi har även fyra fritidshem där våra yngsta elever kan få omsorg. Skolan är organiserad så att det finns mindre skolor i den stora skolan, allt för att öka närheten och för att alla skall känna sig sedda. Vi arbetar aktivt för att skapa en Vi-känsla där skolans lärare och elever gemensamt skall känna ett ansvar för skolans miljö och trivsel.Vi söker nu en elevassistent för arbete i SU-grupp.Arbetet som elevassistent hos oss innebär att i första hand stödja våra elever i behov av särskilt stöd under skoldagen och anpassa skolmiljön på bästa sätt för eleverna. För uppdraget är det viktigt att ha ett nära samspel med lärare och förståelse för hur du kompletterar dennes uppdrag i relation till eleverna. Du har vidare en nära samverkan med vårdnadshavare, skolans elevhälsoteam, kollegor och ledning. I arbetsuppgifterna ingår att vara i SU-grupp fram till 14.00 och därefter vara med eleverna på fritidshemmet.Vi söker dig som är utbildad elevassistent med dokumenterad erfarenhet av att arbeta i grundskolan med elever med intellektuella funktionsnedsättningar och NPF-diagnoser. Detta innebär att du måste vara lyhörd, flexibel och ha tålamod, god insikt i och erfarenhet av vad det innebär att arbeta med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande för elevens bästa. Du hanterar utåtagerande med lugn och är lösningsfokuserad och ansvarstagande i alla situationer. Vi ser det också som viktigt att du är relationsskapande med elever, lärare och vårdnadshavare.Som person är du kommunikativ och tycker om att samarbeta med andra pedagoger för att driva verksamheten framåt. Du är ambitiös och har en stark vilja att skapa en unik verksamhet med hög kvalitet.Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt vilket leder till att du skapar förtroende och gott samarbete med olika målgrupper. Du är som person van att snabbt anpassa dig till nya omständigheter och drivs av att reflektera över förbättringsåtgärder som driver verksamheten framåt. Du är duktig på att organisera och har ett strukturerat arbetssätt. Ditt förhållningssätt gentemot eleverna präglas av respektfullhet och en vilja av att skapa delaktighet för eleverna.Välkommen med din ansökan!