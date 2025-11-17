Elevassistent till Stapelbäddsskolan
2025-11-17
Dina arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent till Stapelbäddsskolan!
Du kommer att arbeta med en elev i förskoleklass som behöver stöd under hela lärandedagen dvs. både skoltid och fritidstid. Du är delaktig i planering, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet med elever under ledning av ansvarig pedagog i enlighet med ditt uppdrag. Du bidrar till att främja elevernas utveckling. Arbetet som elevassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner.
Tillsammans med dina kollegor ska du skapa varje elevs bästa skola - ur ett heldagsperspektiv. Du är van att samarbete med kollegor och du ser det som en självklarhet att tillsammans erbjuda varje elev en kvalitativ och trygg skolmiljö.Kvalifikationer
Du som söker har en avslutad gymnasieutbildning. Är den från barn- och fritidsprogrammet ser vi det som meriterande.
Vi söker dig som:
Har minst två års arbetslivserfarenhet inkluderat arbete med barn och unga.
Har erfarenhet av arbete som elevassistent.
Har erfarenhet av arbete mot åk. F-3.
Har erfarenhet av att arbeta i grundskola med elever som har behov av särskilt stöd.
Har erfarenhet av arbete med elever med utåtagerande beteende.
Du är väl förtrogen med verksamhetens styrdokument och har god förmåga att omsätta läroplanens och skollagens innehåll till praktik. Systematiskt kvalitetsarbete ser du som en självklarhet. Vi ser också att du har kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar påverkar elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa. Uppgifternas art kräver en god fysisk kondition.
Du är lösningsfokuserad och har en positiv inställning till skolutveckling och till att lära av varandra. Du har lätt för att skapa goda och förtroendeingivande relationer med elever, föräldrar och kollegor. Vi vill att du har en relationell barnsyn samt förmåga att agera lågaffektivt med tydlighet.
I denna rekrytering kommer personlighetstest användas som en del av urvalsprocessen. Testen kommer att skickas ut till dig som matchar ställda krav för tjänsten. Testet skickas ut efter sista ansökningsdag och ska vara utfört inom tre dagar. Testresultaten kommer vara en del av helhetsbedömningen av dig som kandidat.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Är du redo för något nytt? Välkommen till Stapelbäddsskolan!
Vårt gemensamma mål är att skapa en hållbar och modern verksamhet där våra elever utvecklas, blir medvetna, når framgång och känner stor lust och nyfikenhet inför framtida lärande. Genom att samverka med varandra ska vi skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas och att tro på sin egen förmåga.
Stapelbäddsskolan är placerad intill Stapelbäddsparken i Västra hamnen och invigdes i augusti 2016.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tills vidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
