Elevassistent till Rudsskolan
Karlstads kommun / Barnskötarjobb / Karlstad
2026-01-21
Vill du göra verklig skillnad i ungas liv? Som elevassistent är du en viktig vuxen i skolan som bidrar till trygghet och struktur.
Du möter elever där de är, bygger relationer och hjälper dem att lyckas både kunskapsmässigt och socialt, i klassrummet såväl som utanför.
Rudsskolan är en högstadieskola för elever i årskurs 7 till 9, med cirka 540 elever. Vi strävar efter att varje elev känner sig trygg och får en hög måluppfyllelse. Vårt arbete med att göra skolan till en plats där alla kan trivas, må gott och utvecklas pågår ständigt.
Vill du läsa mer kan du göra det här: https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/rudsskolan
Söker du ett arbete som är varierande och innebär att vara den trygga vuxna i våra elevers skoldag? Då är det dig vi söker! Dina arbetsuppgifter
Hos oss får du ett varierande och meningsfullt uppdrag där du gör skillnad i elevernas vardag. Du ger pedagogiskt och socialt stöd under skoldagen - i klassrummet, på raster, vid förflyttningar och i andra sammanhang där din närvaro skapar trygghet och struktur.
I det här uppdraget kommer du stöttar en elev i både undervisning, det sociala samspelet och du samarbetar nära lärare och övrig personal på skolan, för att skapa en trygg, tillgänglig och stimulerande lärmiljö utifrån elevens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad elevassistent eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person har du har lätt för att skapa goda relationer och trygghet med både elever och kollegor. Du behöver vara flexibel, genom att snabbt kunna ställa om mellan olika arbetsuppgifter. Du behöver vara lyhörd för elevens dagsform och behov, och kan anpassa ditt bemötande därefter. Din kommunikativa förmåga gör att du tydligt kan förklara uppgifter, lugna i stressade situationer och samarbeta med både kollegor och vårdnadshavare.
Arbetet kan ibland vara både fysiskt och mentalt krävande, och det är viktigt att du har förmåga att behålla lugnet, skapa struktur och bygga förtroendefulla relationer. Samtidigt får du möjlighet att göra en verklig skillnad i elevernas vardag - ett uppdrag som både utmanar och ger mycket tillbaka.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Rudsskolan Kontakt
Birgitta Vourinen 0545403546 Jobbnummer
9696690