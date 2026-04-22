Elevassistent till Peder skrivare skola
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 2000 elever och 280 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?
Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Vi söker en till två elevassistenter till det individuella programmet inom den anpassade gymnasieskolan på Peder Skrivares skola. Den anpassade gymnasieskolan är en fyraårig utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Från och med hösten 2026 kommer det individuella programmet att omfatta cirka 30 elever som är organiserade i åldersintegrerade grupper. Gruppstorlek och personaltäthet anpassas efter elevernas individuella behov.
Eleverna på det individuella programmet läser sex ämnesområden. Många elever har, utöver intellektuell funktionsnedsättning, även andra funktionsnedsättningar såsom fysiska och neuropsykiatriska diagnoser. Som elevassistent arbetar du nära pedagogerna och bidrar till att skapa trygga, strukturerade och utvecklande lärandesituationer för eleverna under hela skoldagen. Du stöttar elevernas lärande inom de olika ämnesområdena och arbetar för att varje elev ska ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas utifrån sina behov och förmågor.
I arbetet ingår att tillsammans med speciallärare och lärare använda en tydliggörande pedagogik samt att möta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar. Du ingår i ett teamarbete där samverkan och gemensamt ansvarstagande är centralt för elevernas kunskapsutveckling. Tillsammans utvecklar ni undervisningen och stödet kring eleverna för att de ska kunna nå en så hög måluppfyllelse som möjligt samt ges goda förutsättningar inför vuxenlivet. Arbetsuppgifterna kan variera över tid utifrån elevernas behov, vilket förutsätter att du är flexibel, lösningsfokuserad och har god förmåga att samarbeta i arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp och som har erfarenhet från skolans värld. Det är meriterande om du kan TSS samt har kunskap om och/eller erfarenhet av lågaffektivt bemötande. För att lyckas i rollen som elevassistent inom den anpassade gymnasieskolan är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för de elever du möter. Ditt elevfokus är tydligt, och du har en positiv attityd till ditt arbete, ditt arbetslag och skolformen.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Du samverkar med både elever och kollegor på ett lyhört och smidigt sätt, och du lyssnar, kommunicerar och hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen samt gällande mål, policys och riktlinjer. Vidare är du lugn och stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker även i situationer som kräver tålamod och omdöme. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet ställer även krav på fysisk förmåga. Du behöver vara en aktiv person som klarar av dagliga promenader, cykling samt olika former av rörelse och aktiviteter tillsammans med eleverna.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320264".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
Varbergs kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Programrektor enhet 1B
Josefin Björling josefin.bjorling@varberg.se 0721652352
