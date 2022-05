Elevassistent till Bromangymnasiet

Hudiksvalls kommun Gymnasiet / Barnskötarjobb / Hudiksvall

2022-05-30



Prenumerera på nya jobb hos Hudiksvalls kommun Gymnasiet

Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar!Tillsammans är vi lärandeförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.Nu söker Lärandeförvaltningen, under förutsättning att erforderliga beslut fattas,2022-05-30Elevassistent i klass på Estetiska programmet. Övriga uppgifter kan vara motivationshöjande aktiviteter, att stödja elever i deras skolgång. Ett nära samarbete med lärare, elevhälsa och ledning är en förutsättning för att lyckas i uppdraget. Du deltar i arbetslagets arbete.Adekvat eftergymnasial utbildning är önskvärd. Utbildning i, samt vana med att arbeta med personer med syn- och hörselnedsättning premieras.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Före erbjuden anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.ÖVRIGTMitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare inom 300 olika yrken som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: hudiksvall.se/flyttbidragLäs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs I och med att du ansöker om denna tjänst lämnar du också ditt samtycke till att Hudiksvalls kommun behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.hudiksvall.se/Ovrigt/Om-personuppgifter.html Observera att vi endast tar emot ansökningar via www.offentligajobb.se. Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2022-08-22 Under förutsättning att erforderliga beslut fattas rekryterar vi en elevassistent som börjar vid nästa läsårs start. , upphör: 2023-06-16 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-06-12Hudiksvalls kommun Gymnasiet6691767