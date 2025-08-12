Elevassistent till Blomsterbäcksskolan
Malung-Sälens Kommun / Barnskötarjobb / Malung-Sälen Visa alla barnskötarjobb i Malung-Sälen
2025-08-12
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Blomsterbäckens rektorsområde söker en elevassistent, med placering på Blomsterbäcksskolan. Blomsterbäcksskolan är en F-3 skola med ca 225 elever. Vi arbetar i fyra arbetslag; F, åk 1, åk 2 och åk 3. Skolan har tre fritidshemsavdelningar. Dina arbetsuppgifter är att pedagogiskt handleda en eller flera elever. Du kommer att vara en länk mellan lärare och elev. I tjänsten ingår även arbete på ett av fritidshemmen.Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du:
* sätter eleven i centrum
* visar stor respekt för barn
* tar egna initiativ
* är flexibel
* har stor samarbetsförmåga
* kan kommunicera med både barn och vuxna
* är lyhörd och har stor förmåga att se den enskilda elevens behov. Vi ser gärna att du tidigare arbetat i skolan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272016". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor
Marie Holm marie.holm@malung-salen.se Jobbnummer
9455620