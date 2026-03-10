Elevassistent/Stödperson till elever med NPF/psykisk ohälsa

Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola / Barnskötarjobb / Avesta
2026-03-10


Om oss: Sjöviks folkhögskola, belägen i natursköna Folkärna utanför Avesta, är en mångfacetterad folkhögskola med ett brett utbud av utbildningar inom hantverk, friluftsliv, musik samt behörighetsgivande studier. Vi erbjuder även kurser och stöd för personer med funktionsnedsättningar. Vi brinner för att skapa en trygg och utvecklande miljö för alla våra deltagare.
Om tjänsten: Vi söker nu en engagerad assistent/stödperson för att stödja deltagare i behov av extra stöd i vardagen. Unga vuxna med NPF/psykisk ohälsa som studerar för att uppnå gymnasiebehörighet.
Tjänsten innebär att du agerar mentor/stödperson för deltagarna i en klass om max 16 personer. Ditt uppdrag är att stötta deltagarna i att komma upp på morgonen (på plats och per telefon/sms), peppar i skolarbetet och att skapa fungerande vardagsrutiner. Du som stödperson finns tillgänglig från 07 på morgonen och under hela skoldagen som en trygg punkt.
En stor del av arbetet innebär socialt stöd, vilket förutsätter att du själv är en trygg och stabil person.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Kvalifikationer
Krav: Körkort B (bilkörning ingår i tjänsten)
Önskvärt: Tidigare erfarenhet av arbete med människor, ungdomar eller personer med NPF är ett krav.
Utbildad socialpedagog/fritidsledare är meriterande

Personliga egenskaper: Vi söker dig som är:
Lugn och trygg i dig själv
Stabil och empatisk
Socialt kompetent och bra på att skapa förtroendefulla relationer

Anställningsform:
Vikariat, timanställning på 80-100%. Huvudsakligen dagtid, vardagar enligt schema. Tillträde augusti 2026.
Arbetstiden följer ett lokalt arbetstidsavtal, följande lärarnas ferietjänst under året.
Lön enligt kollektivavtal.

Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Plats: Folkärna, utanför Avesta i Dalarna.
Vi erbjuder: Hos oss på Sjöviks folkhögskola blir du en del av ett engagerat och stödjande arbetslag, med möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv. Vi värderar en positiv och inkluderande arbetsmiljö, där alla kan utvecklas både personligt och professionellt.
Läs gärna mer om den aktuella kursen på vår hemsida. "Allmän kurs - studiestöd".
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: therese.gossas@sjovik.eu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola, https://www.sjovik.eu/utbildning/allmanna-kurser/allman-kurs-studiestod/
Sjövik Folkhögskolan 40 Skolhus (visa karta)
775 95  FOLKÄRNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Administrativ chef
Therese Gossas
therese.gossas@sjovik.eu
022667800

Jobbnummer
9789070

