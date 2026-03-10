Elevassistent/Stödperson till elever med NPF/psykisk ohälsa
Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola / Barnskötarjobb / Avesta Visa alla barnskötarjobb i Avesta
2026-03-10
, Norberg
, Hedemora
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola i Avesta
Om oss: Sjöviks folkhögskola, belägen i natursköna Folkärna utanför Avesta, är en mångfacetterad folkhögskola med ett brett utbud av utbildningar inom hantverk, friluftsliv, musik samt behörighetsgivande studier. Vi erbjuder även kurser och stöd för personer med funktionsnedsättningar. Vi brinner för att skapa en trygg och utvecklande miljö för alla våra deltagare.
Om tjänsten: Vi söker nu en engagerad assistent/stödperson för att stödja deltagare i behov av extra stöd i vardagen. Unga vuxna med NPF/psykisk ohälsa som studerar för att uppnå gymnasiebehörighet.
Tjänsten innebär att du agerar mentor/stödperson för deltagarna i en klass om max 16 personer. Ditt uppdrag är att stötta deltagarna i att komma upp på morgonen (på plats och per telefon/sms), peppar i skolarbetet och att skapa fungerande vardagsrutiner. Du som stödperson finns tillgänglig från 07 på morgonen och under hela skoldagen som en trygg punkt.
En stor del av arbetet innebär socialt stöd, vilket förutsätter att du själv är en trygg och stabil person.Publiceringsdatum2026-03-10Kvalifikationer
Krav: Körkort B (bilkörning ingår i tjänsten)
Önskvärt: Tidigare erfarenhet av arbete med människor, ungdomar eller personer med NPF är ett krav.
Utbildad socialpedagog/fritidsledare är meriterande
Personliga egenskaper: Vi söker dig som är:
Lugn och trygg i dig själv
Stabil och empatisk
Socialt kompetent och bra på att skapa förtroendefulla relationer
Anställningsform:
Vikariat, timanställning på 80-100%. Huvudsakligen dagtid, vardagar enligt schema. Tillträde augusti 2026.
Arbetstiden följer ett lokalt arbetstidsavtal, följande lärarnas ferietjänst under året.
Lön enligt kollektivavtal.
Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Plats: Folkärna, utanför Avesta i Dalarna.
Vi erbjuder: Hos oss på Sjöviks folkhögskola blir du en del av ett engagerat och stödjande arbetslag, med möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv. Vi värderar en positiv och inkluderande arbetsmiljö, där alla kan utvecklas både personligt och professionellt.
Läs gärna mer om den aktuella kursen på vår hemsida. "Allmän kurs - studiestöd".
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: therese.gossas@sjovik.eu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sjöviks Folkhögskola
, https://www.sjovik.eu/utbildning/allmanna-kurser/allman-kurs-studiestod/
Sjövik Folkhögskolan 40 Skolhus (visa karta
)
775 95 FOLKÄRNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Administrativ chef
Therese Gossas therese.gossas@sjovik.eu 022667800 Jobbnummer
9789070