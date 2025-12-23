Elevassistent/resurs i klass, Vikarieförmedlingen
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Barnskötarjobb / Uppsala Visa alla barnskötarjobb i Uppsala
2025-12-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola i Uppsala
Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som vikarie kommer du vara en del av det dagliga arbetet och arbeta aktivt för att skapa en stimulerande och utvecklande verksamhet där eleverna står i centrum. Du är en positiv förebild för eleverna i alla lägen. Du är aktiv och lyhörd, tar ansvar och sätter gränser när det behövs. Tillsammans med ordinarie personal bidrar du till att eleverna får de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan.
Vikarieförmedlingen bemannar arbetspass digitalt vilket innebär att du behöver ha tillgång till dator och mobil. Som vikarie anger du själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta och blir kontaktad när behov uppstår på skolan. Vi bemannar uppdrag som är 1-14 dagar och vi vill att du i genomsnitt jobbar minst 1 dag i veckan.
Vi erbjuder tre typer av uppdrag:
Elevassistent - du följer och stöttar en elev som behöver stöd i vissa ämnen/uppgifter eller som behöver vägledning i det sociala samspelet. Det kan också handla om att hjälpa en elev som har en funktionsvariation att klara sin skoldag.
Resurs - du fungerar som en extra vuxen i klassen tillsammans med ordinarie lärare. Du arbetar både i helgrupp och i mindre grupper, utan pedagogiskt ansvar.
Fritidspedagog - du deltar i det pedagogiska arbetet för eleverna på fritids efter skoltid. Oavsett uppdrag så innebär ett arbete i skolans värld att göra skillnad.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Till grundskolans Vikarieförmedling söker vi främst dig som är utbildad elevassistent eller fritidspedagog. Vi värdesätter erfarenhet från arbete med barn och unga. Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift är en förutsättning för arbetet.Som person har du en god pedagogisk förmåga och förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Det är viktigt att du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Du är en flexibel person som har förmågan att se möjligheter i förändringar. Dessutom är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:VikarieförmedlingenTelefonnummer: 018-726 00 70 (tel:018-7260070), Måndag-fredag, mellan 07.00 och 09.00Epost: vikarieformedling@uppsala.se
Facklig företrädareKommunal 010-442 82 09I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2025-06036". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala kommun
(org.nr 212000-3005) Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Vikarieförmedlingen vikarieformedling@uppsala.se 018-726 00 70 Jobbnummer
9661809