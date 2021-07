Elevassistent Realgymnasiet - Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Linköping - Barnskötarjobb i Linköping

Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Linköping / Barnskötarjobb / Linköping2021-07-06Om Lärande i Sverige ABAlltsedan starten 1999 har vi satt elevens lärande i centrum och jobbat utifrån vår mission: Att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas under skoltiden och i framtiden. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.Inom koncernen Lärandegruppen har vi idag cirka 900 medarbetare och driver 31 verksamheter varav 3 förskolor, 8 grundskolor och 20 gymnasieskolor, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare samt partners.Om RealgymnasietRealgymnasiet är en gymnasieskola som erbjuder både yrkesexamen och högskolebehörighet. Realgymnasiet finns idag i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.Idén om "Det som är roligt för dig är viktigt för oss", handlar om att så mycket som möjligt av ditt skolarbete ska vara kopplat till verkligheten. På så sätt blir lärandet mer intressant, mer kreativt och mycket roligare!Nyckeln till framgången är nära samarbeten med ledande aktörer inom tillväxtbranscher. De ger våra elever en relevant och modern utbildning, skapar goda nätverk både nationellt och internationellt samt rätt branschcertifikat. På så sätt blir våra elever attraktiva att anställa på arbetsmarknaden.Läs mer om våra skolor på https://www.realgymnasiet.se/ Om Realgymnasiet LinköpingLäs mer om vår skola på https://www.realgymnasiet.se/skolor/linkoping. Arbetsbeskrivning - Uppdraget som ElevassistentVi söker nu en elevassistent med tidigare erfarenhet av arbete inom grund- ellergymnasieskola.Som elevassistent kommer du vara ett stöd i vardagen för enskilda elever. Du är den som hjälper till att planera och strukturera studierna. Du är med och stöttar elever i klassrummet och hjälper till att bryta ner arbetsuppgifter i delmål. Tillsammans med mentor och lärare samordnar du elevers studiesituation.Vi söker dig som vill jobba med ungdomar i skolan och vara ett stöd både i och utanför klassrummen. Du blir en del av det pedagogiska sammanhanget och hjälper till med att skapa en trygg och stabil miljö i skolan.I ditt uppdrag kommer du ingå i arbetslag kopplat till något av våra program och arbeta i nära samarbete med lärarna i teamet samt elevhälsan. Du finns med på elevernas lektioner som ett stöd för elever i behov av det. Du har ett nära och tätt samarbete med elevers vårdnadshavare och har ett viktigt ansvar för att driva arbetet med att skapa trygghet och utveckla samhörigheten i elevgruppen.Du måste brinna för att arbeta med ungdomar, ha fingertoppskänsla och vara enmycket god kommunikatör. Du är flexibel, nyfiken och öppen inför andra människors åsikter och värderingar.Tjänsten är deltid 70% fördelad över 5dagar/vecka må-fr. Fast månadslön, arbetstiden fördelad ojämnt med avseende på lediga lov och något högre tjänstgöringsgrad än anställningsgrad övrig del av tjänst.2021-07-06Vi ser gärna att du har gymnasieexamen från Barn och fritid alt. Vård och omsorgs programmet. Eftergymnasial utbildning två år eller längre samt erfarenhet av att arbeta som elevassistent är meriterande. Du brinner för att arbeta med människor och har en förmåga att stötta en person i utveckling. Delar du våra elevers intresse för djur och natur samt har erfarenhet från naturbruksbranschen är det meriterande, alternativt våra elevers intresse för IT, teknik och media.Du är en lugn och trygg person. Du behöver kunna arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter samt vara lösningsfokuserad. För att lyckas i rollen behöver du vara en person med god anpassnings- och samarbetsförmåga. Du är en lagspelare och tycker om att samarbeta samt är inte rädd för förändringar. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Du ska även ha ett intresse för att använda digitala hjälpmedel.Rekrytering sker löpande så vänta inte med att söka tjänsten.Vi undanber oss samtal från rekryteringsföretag.Våra kärnvärden är Trygghet, Utveckling, Team och Framgång. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Teamarbete där vi delar kunskap och erfarenheter leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid70%. Tillträde: enligt överenskommelse VisstidsanställningmånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-20Lärande i Sverige AB, Realgymnasiet, Realgymnasiet Linköping5848363