Elevassistent på Sandbäcksskolan, tillsvidaretjänst
Sjöbo kommun, Sandbäcksskolan / Barnskötarjobb / Sjöbo Visa alla barnskötarjobb i Sjöbo
2025-09-05
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Sandbäcksskolan i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Sandbäcksskolan är en F-6 skola som är centralt belägen i Sjöbo tätort. Skolan har cirka 350 elever. Vi arbetar i vad vi kallar storklass, vilket innebär att vi har en klass i varje årskurs uppdelade i 2-3 undervisningsgrupper. Till varje klass är det knutet 3 lärare samt elevassistent som tar gemensamt ansvar för eleverna och deras utveckling. Som elevassistent hos oss ser du vinster med det kollegiala lärandet och att samarbeta i lag.
Skolans paraplymål är Tillgänglig undervisning innehållande:
Barn gör rätt om vi ger dem rätt förutsättningar, positivt beteendestöd PBS, ämnesövergripande elevnära undervisning där KASAM skapas samt att elevhälsa börjar i klassrummet.Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som elevassistent ser du relationen till eleverna som en nyckel till ett lyckat och lustfullt lärande och samarbete med kollegor som framgångsrikt. Som elevassistent finns du med som ett stöd för eleverna under hela deras skoldag och fritidshemstid. Du arbetar utifrån planeringar av lärare och fritidspedagoger.
Uppdraget är omväxlande och du stöttar både enskilda elever men även mindre grupper i sin inlärningssituation och ute på raster. Arbetet kräver att man kan arbeta självständigt, är flexibel, att man har pedagogisk insikt samt en lugn personlighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lugn, lågaffektiv, tålmodig, flexibel och har ett starkt intresse och engagemang för människor. Du som söker tjänsten ska helst ha arbetat med liknande uppdrag tidigare.
Du samverkar med elever, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanens mål, policys och riktlinjer.
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift är en förutsättning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Känner du att denna beskrivning passar in på dig så tveka inte att söka till oss.
Sök idag då urval och rekrytering sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "98/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090), https://www.sjobo.se/jobb-och-arbetsmarknad/att-jobba-hos-oss/personalformaner.html Arbetsplats
Sjöbo kommun, Sandbäcksskolan Kontakt
Bitr Rektor
Barbro Fredriksson barbro.fredriksson@sjobo.se 073-424 25 40 Jobbnummer
9493185