Elevassistent på Björkhöjdskolan F-6
2026-04-17
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden, hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter samt därutöver kunniga kollegor. Skolan lägger stor vikt vid samarbete, vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Björkhöjdskolan är skola som ligger i ett lugnt område med skog, natur och friluftsanläggningar alldeles in på knuten och vi är en av Borås nyaste skolor. Våra lokaler är rymliga, ändamålsenliga och ljusa. Vi som arbetar på Björkhöjdskolan är engagerade och har precis byggt upp skolan till en tvåparallellig F-6 skola med ca 300 elever samt fyra fritidshemsavdelningar.
Björkhöjdskolan har en hörselprofil, vilket innebär att vi erbjuder undervisning för elever med hörselnedsättning eller cochlea-implantat (CI). På Björkhöjdskolan har vi undervisat hörselintegrerade elever sedan 2018, då vi startade i liten skala. Vi har ett nära samarbete och utbyte med Hörselteam Borås på Södra Älvsborgs sjukhus.
Vår hörselprofil är byggd på inkludering och innebär att elever med hörselnedsättning eller CI går tillsammans med normalhörande elever samtidigt som de träffar andra elever med hörselnedsättning eller CI. Vi har god kompetens med pedagoger och personal som har kunskap om hörselnedsättningar. Klassrummen är anpassade för att skapa en bra tal- och hörselmiljö.
Tillsammans skapar vi en trygg och varm atmosfär som grund för elevernas kunskapsutveckling.

Dina arbetsuppgifter
Arbetet som elevassistent innebär att du fungerar som ett stöd för en elev i årskurserna 1-6. Tillsammans med ansvariga pedagoger stöttar du eleven i den dagliga verksamheten och bidrar till att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö.
Du behöver behärska TAKK (tecken som stöd) för att kunna kommunicera och stötta elever med hörselnedsättning. I rollen hjälper du eleven att ta del av hela skoldagen utifrån sina individuella förutsättningar.
Du har en kontinuerlig dialog med elevens lärare och vårdnadshavare för att säkerställa ett gott samarbete kring elevens utveckling och behov.
Efter skoldagens slut kan arbetet innebära att du fortsätter att stötta eleven på fritidshemmet, alternativt arbetar enbart inom fritidsverksamheten, beroende på elevens närvaro där.

Kvalifikationer
Du som söker har relevant gymnasiekompetens, till exempel barn- och fritid, elevassistentutbildning alternativt stödpedagogsexamen eller socialpedagogsexamen från folkhögskola eller yrkeshögskola. Det är ett krav för tjänsten att du har erfarenhet och kunskap kring elever inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och intellektuell funktionsnedsättning. Det är meriterande om du har erfarenhet i form av behandlingsassistent och stödpedagog, sondmatning, diabetes, epilepsi men också av lågaffektivt bemötande, kunskap om TAKK och bildstöd.
Du har goda kunskaper i att genomföra anpassningar för barn i behov av stöd samt är flexibel inför alla kortsiktiga och långsiktiga förändringar som är en del av det pedagogiska arbetet. Du har elevernas bästa i fokus.
Du är ansvarstagande och tydlig elevassistent med ett positivt förhållningssätt och med en god kommunikativ förmåga. Vi söker dig som har ett gott bemötande och har lätt att skapa relationer med elev, vårdnadshavare och kollegor, därför kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via Sök tjänst nedan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:137".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Borås kommun
Andrea Roy andrea.roy@boras.se 033-358769
