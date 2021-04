Elevassistent med diabeteskompetens - Lunds kommun - Barnskötarjobb i Lund

Lunds kommun / Barnskötarjobb / Lund2021-04-14Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.2021-04-14Österskolan är en enparallellig F-3 skola med cirka 100 elever som är belägen i natursköna Södra Sandby, strax öster om Lund.Alla vuxna på skolan tar gemensamt ansvar för skolans elever, vi strävar efter att barnen ska känna sig trygga med alla elever och all personal.På Österskolan arbetar vi tillsammans för att skapa trygga relationer och en lustfylld miljö. Utmaning i kreativa, digitala och hälsosamma lärsituationer ger kunskaper och erfarenheter inför framtidenVi söker nu en elevassistent eller undersköterska som ska arbeta med en av våra elever på lågstadiet som har diabetes. Du kommer att ansvara för elevens egenvård i samarbete med arbetslaget och övrig personal på skolan och hålla nära kontakt med elevens föräldrar. Du kommer att finnas med eleven under skoldagen/fritidshemstiden.Pedagogerna på Österskolan har ett nära samarbete och tar vara på varandras kompetenser vilket skapar ett öppet och generöst arbetsklimat. Intresset för pedagogisk utveckling är framträdande, liksom drivet att systematiskt pröva nytt, utvärdera och förbättra. Parallellt finns en stor omsorg om eleverna.Vi söker dig somVi söker dig som har utbildning inom diabetes alternativt har lång erfarenhet av diabetes på annat likvärdigt sätt. Meriterande för tjänsten är om du tidigare har arbetat med barn med diabetes.Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska.I arbetet krävs god samarbetsförmåga, att du är självgående och kan tänka utanför ramarna och att du vill utvecklas tillsammans med dina kollegor. Du behöver kunna bjuda på dig själv och vara aktivt med tillsammans med elever och kollegor i olika aktiviteter under dagen. Tillsammans skapar ni en kreativ lärmiljö som fokuserar på elevens motivation och lust att lära.För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 210510 VisstidsanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Lunds kommun5689707