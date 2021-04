Elevassistent i grundsärskola - Uppsala kommun - Barnskötarjobb i Uppsala

Uppsala kommun / Barnskötarjobb / Uppsala2021-04-14Grundsärskolor i UppsalaVi behöver nu utöka vårt arbetslag med en elevassistent i grundsärskola med förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och förstå deras situation. Har du tidigare erfarenhet av arbete med omsorg av personer med funktionsvariation och alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd och vill arbeta med utveckling, lärande och stöttning? Då kan det här vara jobbet för dig!I Uppsala kommun finns det fem grundsärskolor.Ditt uppdragSom elevassistent i grundsärskola kommer du att arbeta med utveckling, lärande och stöttning. Mer specifikt kommer du att vara delaktig i planeringen runt elevers skoldag och genomföra anpassade skoldagar i avskild miljö för elever med stort behov av alternativa och kompletterande medel. Du kommer dessutom att hjälpa, stödja och stimulera elever i behov av särskilt stöd till lärande, utveckling och självständighet, stötta elever under hela skoldagen såväl i klassrummet som på raster i måltids- och hygiensituationer samt vid övriga aktiviteter, sträva efter att hitta individuella lösningar så att varje elev kan tillgodogöra sig ny kunskap.2021-04-14Till den här tjänsten söker vi dig som har gymnasieexamen. Det är dessutom meriterande om du har barnskötarutbildning, undersköterskeutbildning, omvårdnadsutbildning som motsvarar undersköterskekompetens samt elevassistentutbildning. Du ska ha erfarenhet av arbete med omsorg av personer med funktionsvariation och alternativa kommunikationsmetoder såsom teckenkommunikation och bildstöd. Vidare är det en fördel om du dessutom har erfarenhet av arbete med barn i behov av extra stöd. Du ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda kunskaper i TAKK. Det är även meriterande om du har kunskaper om epilepsi samt om autism.Du samarbetar bra med andra människor. Du har god förmåga att sätta dig in i andras perspektiv och förstå deras situation. Du har lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Vidare är du en person med god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och för människors olika förutsättningar.UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta:Marie Hultqvist, rektor, 072-581 95 86Erika Norstedt, rektor, 018-727 25 15Fackliga företrädare:LR, Helena Dübeck, 018-727 24 23Lärarförbundet, Louise Plobeck, 018-727 24 95Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 02.I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Om vår organisationVälkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 19 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se ( https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning. 100%. Tillträde enligt överenskommelse.Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Uppsala kommun5691096