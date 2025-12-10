Elevassistent/elevresurs Billingskolan anpassad grundskola
I rollen blir du en del av Sektor barn och utbildning. Hos oss står barnens och ungdomarnas utveckling i fokus. Vi arbetar med utbildning från förskola till gymnasieskola och vi strävar efter en pedagogisk helhetssyn från 1 till 20 år. Du ser digitala verktyg som en naturlig del i av din arbetsvardag. Vi är säkra på att du nyttjar digitaliseringen för att tillgängliggöra undervisningen och att du är nyfiken på hur detta kan gagna barns och elevers lärande. Du har tillgång till digitala verktyg i undervisningen och har ett nära samarbete i ett kollegialt lärande.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår. Vi tror på innovation, delaktighet och ett engagerat ledarskap. Vi tror också på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke. Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder därför förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.
Skövde kommuns organisation är stor och innehåller allt från omsorg, stöd och utbildning för våra medborgare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Arbetet kan se lite olika ut beroende på vilken verksamhet vi arbetar i men alla representerar samma arbetsgivare, Skövde kommun.
Vi är öppna och lyhörda - Vi tar ansvar för helheten - Vi gör varandra bättre - Vi vågar
Välkommen - tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa!

Arbetsuppgifter
Som elevassistent/elevressurs på Billingskolans anpassade grundskola är din huvuduppgift att stötta elever med särskilda behov i deras lärande, utveckling och dagliga aktiviteter. Du arbetar för att skapa en trygg, stimulerande och inkluderande miljö som möjliggör för varje elev att nå sin fulla potential.
Du arbetar nära elever och pedagoger och ansvarar för att ge både pedagogiskt, praktiskt och socialt stöd. Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
Stöd i undervisningen: Assistera elever under lektioner med förklaringar och hjälp med uppgifter.
Pedagogiskt stöd: Stödja elever med kognitiva, motoriska eller kommunikativa svårigheter. Uppmuntra delaktighet i klassrumsaktiviteter och socialt samspel.
Praktiskt stöd: Hjälpa elever med vardagliga behov, exempelvis måltider, påklädning och förflyttningar, samt stödja dem i att följa rutiner och struktur under skoldagen.
Stöd vid raster och fritidsaktiviteter: Säkerställa trygghet, social interaktion och positiv samverkan.
Socialt och emotionellt stöd: Främja elevernas självförtroende och självständighet, hantera konflikter och ge extra emotionellt stöd. Stötta elever i utvecklingen av sociala färdigheter, kommunikation och samspel med andra.
Denna beskrivning kan anpassas efter elevgruppen, men ger en grundläggande bild av rollen.Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning, gärna inom vård- och omsorg eller barn och fritid.
Giltigt utdrag ur belastningsregistret.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med barn med IF-diagnoser.
Meriterande:
Utbildning som elevassistent eller annan pedagogisk utbildning.
Kunskap om NPF-diagnoser, TAKK, AKK och Tecken som stöd (TSS).
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik.
Kännedom om skolans styrdokument och erfarenhet av att planera, genomföra, dokumentera och följa upp pedagogisk verksamhet.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, stabil och en god förebild för eleverna.
Flexibel, tydlig och strukturerad. Engagerad och motiverad att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Lyhörd och med god samarbetsförmåga, både med kollegor och vårdnadshavare.
Förmåga att hantera utmanande och utåtagerande beteenden samt ibland höga ljud. Du har en hög grad av personlig mognad och kan bygga professionella, hållbara relationer med elever, vårdnadshavare och andra aktörer kring eleven.
ÖVRIGT
För att börja arbeta inom förskola, skola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, krävs att du visar ett utdrag ur belastningsregistret. Utdraget är giltigt i ett år och beställs hos Rikspolisstyrelsen www.polisen.se.
Den som inte visat utdrag ur belastningsregistret får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten enligt gällande lagkrav.
Jämställda och jämlika verksamheter är väldigt viktigt för oss. Olika bakgrunder och tillhörigheter ser vi som en tillgång. Våra arbetsplatser ska också vara fria från diskriminerande strukturer.
Skövde är en öppen och växande stad, med många mötesplatser. Var du än är har du nära till natur och friluftsliv, kultur och aktiviteter för alla åldrar. I Skövde är vi vana vid en hög nivå på alla plan. Här finns bland annat Högskolan i Skövde, Försvarsmakten och Skaraborgs sjukhus. Vi har många framgångsrika företag och startups samt internationella innovationsarenor för industri och dataspelsutveckling. Skövde är staden som inte nöjer sig med något annat än att ligga i framkant.
Välkommen att vara med och spela med oss du också!
