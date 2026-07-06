Elevassistent
Staffanstorps kommun, Mellanvångsskolan / Pedagogjobb / Staffanstorp Visa alla pedagogjobb i Staffanstorp
2026-07-06
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Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med drygt 27 000 invånare, ett av Sveriges bästa näringslivsklimat, attraktiva boendemiljöer och skolor i den absoluta rikstoppen. Våra cirka 1200 medarbetare arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. Oavsett om du lär barn att läsa och räkna, erbjuder kultur och musik, ger trygghet och vård eller utvecklar kommunens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för dem som lever och verkar i Staffanstorp.
Som medarbetare i kommunen är du del av en organisation med hög delaktighet och snabba beslutsvägar. Du kommer ha ett stort kollegialt stöd där vi tillsammans arbetar för att förverkliga idéer och tankar. Våra verksamheter präglas av tillit till varandra och ett närvarande ledarskap. Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen till oss!
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Utbildningsförvaltningen arbetar i 1 till 19-årspespektiv och omfattar förskola, skola och fritidshem. Vi arbetar systematiskt och inkluderande i våra processer med ett tydligt barn- och elevfokus, vilket är en av orsakerna till våra goda resultat i både förskola och skola. Är du en person som vill vara med och påverka framtidens generation tillsammans med oss?
MELLANVÅNGSSKOLAN
Mellanvångsskolan är en F-6 skola med ca 360 elever. För oss är det viktigt att alla elever lyckas utifrån sina förutsättningar och får ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt. Våra pedagoger är kunniga och engagerade och stödjer eleverna i lärprocesserna för att de ska känna delaktighet, trygghet och trivsel. Vårt mål är att ständigt utveckla våra metoder och kunskaper för att eleverna ska gå vidare från vår skola med god måluppfyllelse och bra värdegrund.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Stödja elev med funktionsnedsättning och NPF-problematik under skoldag och fritidstid i klassrum, en till en-miljö och mindre sammanhang. Till din hjälp har du ett arbetslag och en välfungerande elevhälsa.
Ditt uppdrag blir att tillsammans med ditt arbetslag skapa de bästa förutsättningar för att eleven ska lyckas. Kvalifikationer
Du har ett stort engagemang, förståelse för vikten av relationsskapande och strukturerat elevstöd. Du har en förmåga att använda lek och fysisk aktivitet som ett verktyg i ditt arbete med eleven. Du är lugn, flexibel, lösningsfokuserad och har kunskap och erfarenhet av att arbeta förebyggande med olika typer av anpassningar som bidrar till att elever lyckas.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Goda möjligheter till förlängning.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-08-10 Datum kan förändras, upphör: 2026-12-18 .
Vänligen bifoga ditt CV och personliga brev. Därutöver får du gärna bifoga en kopia på till exempel examensbevis, legitimation, rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare, eller liknande.
Goda möjligheter till förlängning.
En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att kalla till intervju innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/
Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335440". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staffanstorps Kommun
(org.nr 212000-1017)
Rådhuset, Torget 1 (visa karta
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245 44 STAFFANSTORP Arbetsplats
Staffanstorps kommun, Mellanvångsskolan Kontakt
Biträdande rektor
Jenny Hansson jenny.hansson@staffanstorp.se 046-251303 Jobbnummer
9993553