Läroverket är en högstadieskola centralt belägen, nära tågstationen, i Hudiksvall.
Skolan har ca 490 elever och 65 personal. Det unika med Läroverket är en mycket hög lärarbehörighet och en personalgrupp som upplever en trivsel och ett gott kollegialt samarbete i sin arbetsvardag. Här går fantastiska elever som i återkommande enkätundersökningar svarar att de upplever en hög grad av trygghet och trivsel. Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som elevassistent på Läroverket ingår du i skolans resursorganisation som består av skolvärdar, elev- och lärarassistenter. Enskilt och tillsammans arbetar ni med elever i behov av stöd på olika sätt.
Du tillhör ett arbetslag med mentorer och lärare och arbetar också nära skolans elevhälsateam. Ditt uppdrag är kopplat till specifika elever med uppgiften att vara ett pedagogiskt och/eller socialt stöd på lektioner. Stöd ges även på raster och i andra aktiviteter. Exempel på vilket stöd du förväntas ge elever är förberedelse inför lektioner och andra aktiviteter, planeringsstöd, motiverande samtal, pedagogiskt stöd i olika ämnen, öva sociala färdigheter som konfliktlösning och kommunikation.
Det ingår mentorskap för elever vilket innebär mycket kontakt med vårdnadshavare och lärare.
Det kan uppstå behov av att vikariera vid ordinarie lärares frånvaro.
Resursorganisationen har regelbunden fortbildning/handledning av två specialpedagoger. Fokuset är att utveckla kunskap och förståelse för elever med olika funktionsnedsättningar samt att få mer verktyg att hantera utmaningar i uppdraget.Profil
Du behöver vara empatisk, lösningsfokuserad och kommunikativ. Det är också viktigt att du har lätt för att skapa goda relationer med tonåringar och kollegor. Du har kunskap om hur man kan arbeta för att utveckla elevers självständighet och fungerande men även erfarenhet av pedagogiskt arbete. Uppdraget kan förändras med kort varsel, så du behöver vara flexibel.
Anställningen är tidsbegränsad. Kan övergå till tillsvidareanställning om behov finns.
Erfarenhet av pedagogisk/socialt stöttande arbete med barn och ungdomar samt personlig lämplighet är av stor vikt.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
