Elevassistent - Holsby skola
2026-05-04
Vill du arbeta nära elever och vara med och skapa trygghet, struktur och delaktighet i skoldagen? Till Holsby skola söker vi nu två elevassistenter.
Holsby skola är vackert belägen i en naturnära miljö, vilket ger goda möjligheter att kombinera lek, rörelse och lärande - både inne och utomhus. Här möts du av en stabil organisation med tydliga strukturer och en stark sammanhållning i personalgruppen. Tack vare en god arbetsmiljö och ett nära samarbete har skolan haft låg personalomsättning över tid.
Som elevassistent hos oss arbetar du i klass under skoldagen och på fritidshemmet resterande tid. Du ger stöttning, skapar struktur och bidrar till att elevernas vardag fungerar på ett tryggt och förutsägbart sätt. Arbetet kan innebära stöd till både enskilda elever och grupper, utifrån behov och situation.
Du har ett nära samarbete med elevernas lärare, andra elevassistenter, elevhälsa och specialpedagoger. Tillsammans arbetar ni för att varje elev ska få de förutsättningar som behövs för att lyckas och känna delaktighet i skolan.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och empatisk, och som trivs i samarbetet med både elever och kollegor. Du har en positiv inställning och är van att arbeta lågaffektivt. Som person är du flexibel, strukturerad och har lätt att anpassa dig till olika situationer. Du är bra på att skapa engagemang och delaktighet och ser möjligheter snarare än hinder.
Tjänsterna är vikariat till och med hösten 2026, vecka 44. Omfattningen är 90 procent för den ena tjänsten och 100 procent för den andra.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.
Vi söker dig som har:
gått barn- och fritidsprogrammet, eller annan likvärdig utbildning
B-körkort
erfarenhet av yrket
utdrag ut belastningsregistret
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
