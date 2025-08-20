Elektronikutvecklare till försvarsindustrin
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vi söker dig som vill bli anställd på AFRY och jobba primärt mot våra kunder inom försvarsindustrin.
Behovet av kunskaper inom elektronik växer och vi behöver bli fler.
Kunderna är globala aktörer inom högteknologisk försvar- och säkerhetsverksamhet, verksamma inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. De erbjuder sina kunder effektiva lösningar för övervakning, säkerhet och beslutsstöd samt för upptäckt och skydd av hot. Tekniskt är de ledande inom många områden och utvecklar produkter och system för att leverera militär kapacitet, skydda nationell säkerhet, samt för att behålla kritisk information och infrastruktur.
För att lyckas i rollen är det viktigt att kunna arbeta strukturerat och följa formella processer, då utvecklingen ofta är säkerhetskritisk. Du är en viktig del i utvecklingen av kundens framtida produkter. I rollen kommer du även att vara delaktig i övriga delar av utvecklingsprocessen, exempelvis genom systemarbete, kravhantering, test och leverans.Kvalifikationer
För denna roll söker vi dig som har erfarenhet inom något eller några av dessa områden:
• Elektronikkonstruktion
• PCB layout
• Embedded design
• ASIC / FPGA design
Förutom en akademisk utbildning ser vi att du har goda kunskaper i engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har goda kunskaper i svenska. För denna tjänst behöver du inneha svenskt medborgarskap och vara bosatt i Sverige.
Beroende på vilken roll du har erfarenhet av ser vi att du kan något eller några av följande:
• Digitalkonstruktion, men även analog design och RF är av intresse och gärna verktyg som Altium Designer och Cadence Allegro
• IP-design och verifiering.
• Kablage och gärna verktyg som Saber ES Designer och/eller E3 Zuken.
• Signal- och powerintegritet, simuleringar, EMC och gärna verktyg som ADS, SIvave, HFSS, Hyperlynx.
• HW-nära programmering.
• Kravhantering eller systemering.
• Trådlös kommunikation, höghastighetslänkar eller liknande.
• Felsökning, board bring-up, arbete i labb.
Såklart lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som konsult är det viktigt att du jobbar självständigt och är van att ta egna initiativ. Då många uppdrag är i samarbete med såväl kunder som kollegor bör du även ha god social förmåga och tycka att det är roligt att jobba i grupp.
Ytterligare information
Hos AFRY får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och innovativ miljö där du kan växa både professionellt och personligt. Vi värdesätter våra medarbetares trivsel och erbjuder en trygg anställning med bra förmåner. AFRY har ett starkt fokus på kompetensutveckling och vi erbjuder både interna och externa utbildningar för att du ska kunna fortsätta utvecklas inom ditt område.
Vi erbjuder även:
En trygg anställning med kollektivavtal och konkurrenskraftiga löner.
En flexibel arbetsmiljö med frihet under ansvar och balans mellan jobb och fritid.
Möjlighet till personlig och professionell utveckling via AFRY Academy eller externa kurser.
Tillgång till Club AFRY med aktiviteter som skidresor, yoga, kultur- och sportevenemang.
En inkluderande arbetsmiljö där våra ledare stöttar dig i din utveckling och där innovation och samarbete uppmuntras.
Kontaktperson för frågor:
Maja Lindqvist
Recruitment partnermaja.lindqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
