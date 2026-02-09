Elektronikmontör
2026-02-09
Dina arbetsuppgifter
Är du en tekniskt intresserad person med god förståelse för elektronik? Har du en fallenhet för både hårdvara och mjukvara och trivs i en roll där noggrannhet möter teknik? Då kan rollen som elektronikmontör hos en av våra kunder vara precis det du letar efter!
I rollen som elektronikmontör blir du en viktig länk i produktionskedjan. Du kommer att arbeta med montering och kvalitetssäkring av elektroniska komponenter och system. Arbetet kräver precision och ett metodiskt arbetssätt för att säkerställa att slutprodukterna håller högsta kvalitet.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos vår kund. Du får möjlighet att möta olika företagskulturer och skaffa dig erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Ansvarsområden
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god grundförståelse för elektronik, exempelvis genom utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet.
Vi söker dig som har:
Förmåga att läsa och tolka elektriska scheman.
Kunskap om grundläggande elektronik, såsom DC (likström) och AC (växelström) samt kännedom om komponenter som reläer, motstånd, dioder och säkringar.
God insikt i elektrisk säkerhet och vana av att använda multimeter, crimptång och momentmejsel.
Mycket god datorvana. Har du tidigare erfarenhet av mjukvaruhantering (genom arbete eller ett starkt privat intresse) ses det som starkt meriterande.
Personliga egenskaper: Du är drivande, van att arbeta självständigt och besitter en god samarbets- och kommunikationsförmåga då rollen innebär många kontaktytor.
Engelska, både i tal och skrift Kvalifikationer
Montering: Utföra precisionsarbete vid montering av kretsar, kablage och mekaniska delar.
Felsökning & Testning: Använda mätverktyg som multimeter för att kontrollera funktion och säkerhet.
Ritningsläsning: Tolka och arbeta utifrån elektriska scheman och tekniska manualer.
Verktygshantering: Använda och underhålla handverktyg såsom multimeter, crimptång och momentmejsel.
Mjukvaruhantering: Installation eller konfiguration av mjukvara i de färdiga systemen.Erfarenheter
Tillverkning av elektronik
Tillverkning
Elektronik
Elektronisk testutrustning
LödningOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
