Elektronikmontör - Plejd AB - Elkraftsjobb i Mölndal

Prenumerera på nya jobb hos Plejd AB

Plejd AB / Elkraftsjobb / Mölndal2021-04-07Älskar du teknik, innovation och kvalitet? Vi växer och behöver förstärkning i vårt team! Vi letar efter en engagerad elektronikmontör till vår produktion.Vi är öppna för juniora såväl som seniora sökande.OM PLEJD:Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Plejd är ett inhouse fullstack-företag som har prototyp-verkstad/produktion, massproduktion av elektronik och ingenjörer, utvecklare och produktionskompetens i ett hus. Bolaget brinner för att göra elektrikerns vardag enklare genom att utveckla produkter och tjänster som utnyttjar den nya tekniken på rätt sätt. Under 2017 tog bolaget en stark position som en ledande aktör inom belysningsautomation i Sverige. Vi har en ung och kreativ arbetsplats med tyngdpunkt på frihet under ansvar i vårt vardagliga jobb. Vi erbjuder en kreativ arbetsplats för den som gillar att ständigt utmanas och lära sig nya saker. Det du inte kan lär vi dig. Det viktigaste är att du är orädd inför att lära dig nya saker.ARBETSBESKRIVNING:I rollen som elektronikmontör är dina dagliga arbetsuppgifter montering, avsyning, testning och packning i våra produktionsflöden. Arbetsmoment som ställer krav på effektivitet, noggrannhet, samarbetsförmåga och flexibilitet. Arbetet kommer också innefatta att vara med och driva förbättringsarbeten för att utveckla processer och produktionsflöden.VI SÖKER DIG SOM:Du som söker ska ha jobbat inom elektronikmontering, ha bra tempo och fingermotorik. Det är även bra om du har kunskaper inom ESD.För att lyckas i rollen krävs dessutom att du är lösningsorienterad, driven, självgående samt lätt att samarbeta med.Vi avser att utveckla en volymproduktionsanläggning. Detta kräver att man respekterar fasta arbetstider och har hög ansvarskänsla.Tjänsten på sikt kan övergå till att man jobbar skift men för tillfället har vi enbart ett skift i produktionen.Vi ser även gärna att du något/några av följande erfarenheter:Tekniskt intresse och grundläggande förståelse kring elektronikLödcertifikat, IPC-610-A, IPC-7711/7721 är meriterandeKunskap av lödning och rework av QFM-kapsling, 0402-komponenterErfarenhet av att avsynaHar du förståelse och erfarenhet av ESD- och IPC standard är det mycket meriterandeGärna arbetat med dokumentationssystem/kvalitet-system inom produktionGärna arbetat på en EMS eller dylikt med 1-2 års erfarenhetDet finns stödkollegor som kan och arbetar för att träna upp och stöttar dig i dina arbetsuppgifter vid behov.Uppdraget är med start omgående och arbetet är förlagt inom normala kontorstider. Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer och urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-15Plejd AB5676881