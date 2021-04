Elektronikkonstruktör, Medicinteknik - i3tex AB - Elektronikjobb i Göteborg

i3tex AB / Elektronikjobb / Göteborg2021-04-06i3tex team inom elektronikkonstruktion och mjukvara kopplat till medicinteknikindustrin fortsätter att växa! Flera spännande produktutvecklingsprojekt ligger i pipen och vi har stora möjligheter för ingenjörer med ett brinnande teknikintresse i kombination med erfarenhet av elektronikutveckling och programmering av inbyggda system.På senare tid har vi genomfört flera lyckade projekt inom Medicinteknik, bland annat har vi tillsammans med våra kunder utvecklat andningshjälpmedel, fosterdiagnostikutrustning, analysmjukvara för cancer och hjälpmedel för förlamade. Vi jobbar både i projekt in-house på vårt Göteborgskontor och på plats hos våra kunder, som idag utgörs av alltifrån stora väletablerade aktörer till start-up bolag.Vi förstärker nu vårt fantastiska team av elektronikutvecklare som alla strävar efter att med teknikens hjälp utveckla produkter som underlättar människor vardag!Vi söker dig som har:3+ års arbetslivserfarenhet inom hands-on elektronikkonstruktionErfarenhet inom programmering av inbyggda systemAkademisk examen inom Elektronik, Biomedical eller motsvarandeGoda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftDet är en fördel om du också har någon av nedanstående erfarenheter eller kompetenser:Medicinteknisk utvecklingSystemering av inbyggda systemSignalbehandling i både hårdvara och mjukvaraOM OSSi3tex är ett visions- och värderingsstyrt tekniskt konsultbolag inom produktutveckling och tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens produkter för en bättre värld. Vi tror på en stark företagskultur, att hjälpa varandra att lyckas och att ha roligt tillsammans! Idag är vi 170 medarbetare fördelat på 6 kontor runtom i Sverige. Våra kunder återfinns inom Automotive, Medical Technology, IT & Digital Solutions, Aerospace och Industry. De tre i:en i i3tex står for Innovate, Implement, Improve!Vill du ställa frågor om tjänsten eller om oss som företag kan du kontakta affärs- och medarbetaransvarig Mikael Duvander och har du fackliga frågor kan du kontakta någon av våra fackliga representanter via växeln 031-589700.Vi ser fram emot din ansökan!2021-04-06Mikael Duvander (mailto: mikael.duvander@i3tex.com ), 031 - 58 97 18Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-03I3Tex AB5674445