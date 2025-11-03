Elektronikkonstruktör
Vill du arbeta med elektronikkonstruktion på Linköpings snällaste konsultbolag?
Vi söker dig som älskar att bygga saker och vill växa tillsammans.
CHECKLISTAN
Du har minst 5 års erfarenhet av elektronikkonstruktions-arbete som t ex digital schemakonstruktion av kretskort, layout av kretskort eller test och verifiering av elektroniska kretsar
Du är en lagspelare som tycker om att hjälpa andra
Du är svensk medborgare
OM OSS
På Sigma Connectivity i Linköping är vi idag 20 trevliga och engagerade ingenjörer inom mjukvarudesign, elektronikdesign, systemarkitektur och projektledning. Många av oss är väldigt erfarna och har specialistkompetens inom områden som flyg, fordon, cybersäkerhet och systemsäkerhet.
Vi arbetar på vårt trivsamma kontor mitt i Mjärdevi eller på plats ute hos våra kunder i Linköpingsområdet. Vi hjälper även vårt huvudkontor i Lund med produktutveckling i världsklass åt våra stora europeiska och amerikanska kunder.
Genom att bygga en trygg och välkomnande arbetsplats med trevliga kollegor skapar vi de bästa förutsättningarna för att du som anställd ska kunna forma din vardag så att du trivs och utvecklas, oavsett om du är generalist eller följer ett specialistspår. För vi är alla ingenjörer som älskar att utveckla saker tillsammans!
ANSÖKAN
Vi intervjuar löpande så hör gärna av dig redan idag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Connectivity AB
(org.nr 556929-8051), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7280 Arbetsplats
Sigma Connectivity Jobbnummer
9586923