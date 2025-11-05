Elektronikingenjör till CTC, Ljungby
2025-11-05
Välkommen till CTC!
Vi är ett svenskt bolag i internationell toppklass och ingår i Nibekoncernen. Vårt huvudkontor och vår fabrik ligger nära E4:an i Ljungby. Här hittar du 200 medarbetare som i en god kamratanda samarbetar för att förse marknaden med värmepumpar i världsklass. De första värmeprodukterna utvecklade vi redan 1923. Det är nu med hundra års samlad erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa generations värmepumpar och innovativa lösningar. Med kunskap och handling skapar vi förutsättningar för en hållbar och bättre värld.
Vi söker nu en Elektronikingenjör - Elsystem & Teknisk Specifikation.
OM JOBBET
Som elektroingenjör kommer du att vara en nyckelperson i arbetet med att ta fram och specificera tekniska lösningar för elsystemet i våra värmepumpar. Du kommer att arbeta nära våra ingenjörer och produktutvecklare för att säkerställa att de tekniska specifikationerna för våra produkter möter både interna och externa krav på funktion, prestanda och kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta fram och dokumentera tekniska specifikationer för elsystemet i våra produkter.
Samarbeta med produktutvecklingsteamet för att säkerställa att elsystemet är kompatibelt med våra mekaniska och termiska lösningar.
Genomföra tekniska analyser och riskbedömningar för att säkerställa produkternas långsiktiga hållbarhet och driftssäkerhet.
Arbeta med att välja komponenter och leverantörer för att optimera kostnadseffektivitet och prestanda.
Bidra till kontinuerlig förbättring av produkter och processer genom att implementera ny teknik och innovationer.
Tillsammans med testingenjörer sätta upp testspecifikationer, bygga prototyper, testa och genomföra valideringar av olika konstruktionslösningar.
I rollen deltar du i granskning av produktdesign och riskbedömningar.
Det här tänker vi oss att du har med dig för att passa för tjänsten
Relevant eftergymnasial utbildning inom el, mekatronik eller liknande område. Alternativt att du genom erfarenhet har skaffat dig den kunskap som krävs för tjänsten.
Minst några års erfarenhet av att arbeta med elkonstruktion
Kunskaper för att ta fram och dokumentera tekniska specifikationer.
Erfarenhet av att arbeta med design, val av komponenter och material samt riskbedömningar.
Goda kunskaper i CAD-program
Mycket god svenska och engelska, både i tal och skrift
Viktigt är att du behärskar dimensionering av elsystem
Meriterande, men inget krav på att du har med dig:
Erfarenhet av att ha jobbat i PLM-system
Erfarenhet av att arbeta med certifieringar av LVD och EMC
Erfarenhet av att ha jobbat i produktutvecklingsprojekt.
Erfarenhet av E3
För att vi ska trivas med varandra är din personlighet också viktig
För att trivas hos oss behöver du uppskatta en god sammanhållning med dina kollegor, ha en innovativ förmåga samt triggas av problemlösning. Du bidrar med din analytiska förmåga och noggrannhet i ditt arbete. Att ha flera projekt på gång samtidigt är din vardag och något du uppskattar.
Vi befinner oss i en tillväxtfas och värdesätter därför att du inte räds förändringar, gärna tar egna initiativ, och vill vara med att driva utvecklingen av vår verksamhet.
Placering
Ljungby
Omfattning
Heltid, 100%
Frågor och ansökan
CTC har valt att samarbeta med Head Consulting Group i denna rekrytering och det är till dem du skickar din ansökan.
Om du har frågor om företaget eller om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Niclas Fagerlund på telefon 0738 - 01 04 46 alternativt på e-post niclas.fagerlund@headconsulting.se
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan!
För den här rekryteringen har CTC gjort sitt val av rekryteringspartner och undanber sig erbjudanden från CV-leverantörer eller rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt överenskommelse
