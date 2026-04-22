Elektronikingenjör inom medtech
2026-04-22
Har du en masterexamen inom elektronik och arbetslivserfarenhet inom det? Har du även ett brett intresse för teknik och har erfarenhet av hårdvaruutveckling? Läs då vidare och välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker nu en elektronikingenjör inom medicinteknik, där du får arbeta med innovativa produkter som verklig gör skillnad. Här utvecklas allt från portabla ventilatorer och sömnterapilösningar till avancerade system för andningsvård.
Som Electrical Design Engineer blir du en del av ett engagerat R&D-team där du är med genom hela produktutvecklingsprocessen - från tidiga idéer och kravställning till design, testning, verifiering och vidare till produktion. Du får en varierad roll där du både arbetar hands-on med tekniken och bidrar till helheten i utvecklingen.
Några av huvudarbetsuppgifter kommer att vara:
Arbeta med hela elektronikdesignen - från arkitektur till färdig lösning.
Välja komponenter och utveckla robusta konstruktioner med höga krav på kvalitet och säkerhet.
Designa och utveckla PCB (schema och layout), gärna i moderna verktyg som Altium.
Bidra med teknisk expertis i teamet och utforska samt utvärdera nya teknologier.
Vara delaktig i kravställning, analyser och säkerställande av produktkvalitet.
Testa, verifiera och felsöka produkter samt identifiera rotorsaker för förbättring.VI SÖKER DIG SOM:
Har en ingenjörsexamen från tekniskt universitet med inriktning mot elektronik.
Erfarenhet av att designa kretskort och arbeta hands-on med lödning och elektronikbyggnation.
Har mycket goda kunskaper i engelska och svenska.
Har erfarenhet av Altium och simuleringsverktyg.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 9-12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Göteborg
Rekryteringsansvarig: Hanna Andersson
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
