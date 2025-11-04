Elektronikingenjör
2025-11-04
Som en del av vårt team kommer du att dyka ner i en värld av energifyllda branscher såsom telekom, fordons- och verkstadsindustrin. Ditt arbete kommer att vara mångfacetterat och varierande, med möjligheten att både arbeta från vårt huvudkontor och utföra uppdrag direkt hos kunderna.
På Syntronic skapar vi en dynamisk och internationell miljö där du som Elektronikingenjör kommer att omges av skickliga och dedikerade kollegor. Att samarbeta med detta kunniga team ger inte bara möjligheten till professionell tillväxt, utan också en kreativ och stimulerande arbetsplats där innovationen blomstrar.
Som Elektronikingenjör hos oss kan du bland annat arbeta med:
Förstudier, val av komponenter samt krav och standarder för hårdvaruelektronik
Design och verifiering av elektronik
Prototypframtagning och införande i produktion
Simuleringar och schemaritningar
Programmering och konvertering.
Vi gillar dig som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis Elektro, Teknisk fysik, Datateknik eller motsvarande
Har någon typ av erfarenhet av elektronikkonstruktion
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Vi gillar dig ännu mer om du har:
Kunskap inom schemaritning samt designlayout
Kunskap inom digitalelektronik eller analog elektronik
Integrering av CPU
Mjukvarukonstruktion; C/C++/C#
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Syntronic erbjuder en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö. Att vi är ett team är vår styrka, därför ser vi att du arbetar tillsammans på plats med oss på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder förstås!
På vårt kontor i Gävle har vi labb på över 1500kvm med den senaste avancerade utrustningen för att kunna arbeta med digital och analog utveckling.
Vi vill jobba med dig som:
Vi letar efter dig som är en klipsk, flexibel, och fokuserad individ med en självgående inställning. Som elektronikingenjör krävs det att du kan tänka logiskt, arbeta metodiskt och samtidigt behålla din kreativa gnista. På Syntronic tar vi oss an våra uppdrag med engagemang och hängivenhet, alltid med ett leende på läpparna. Kom och bli en del av vårt team där din passion och talang får blomstra till sin fulla potential!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 4 december. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
