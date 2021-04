Elektronikingenjör - Etteplan Sweden AB - Elektronikjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Etteplan Sweden AB

Etteplan Sweden AB / Elektronikjobb / Lund2021-04-06Etteplan söker nu dig som letar efter en utmanande tjänst där du får jobba i stimulerande miljöer med projekt som bidrar till samhällsnyttan. Låter det intressant? Då tycker vi att du ska läsa vidare.Vi är Etteplan - Engineering with a differenceVi är över 600 teknikspecialister, med ett gemensamt intresse för teknik och människor. Vi är experter på teknisk design, mjukvara och inbyggda system samt avancerad teknisk dokumentation. Det är vår fasta övertygelse att det kommer att krävas en annan, mer strukturerad och fokuserad strategi för att lösa morgondagens tekniska utmaningar, därför räds vi inte heller att tänkaoch testanytt. Engineering with a difference är vårt motto och för dig som ingenjör innebär det fantastiska möjligheter att få testa dina egna innovativa idéer. På Etteplan blir du del av en dynamisk, framåtsträvande organisation med höga ambitioner och en spännande framtid i sikte.Din roll som konsult och expertSom ingenjör hos oss på Etteplan får du arbeta med spännande tekniska system i alla skeden av en produkts livscykel. I vår kundportfölj hittar du några av världens ledande företag inom medicinsk teknik, forskning, säkerhet, försvar och fordon och våra uppdrag har ligger främt inom innovation, utveckling, proof of concept, testutrustning eller teknisk projektledning. Kort och gott - om du vill ha en varierande och stimulerande roll och dagligen sätta tänderna i de mest avancerade och spännande delarna av teknisk ingenjörskonst så kommer du att trivas hos oss på Etteplan.Din rollI rollen som Elektronikkonstruktör växlar arbetsuppgifterna mellan elektronikkonstruktion, CAD samt test och verifiering. Som elektronikkonstruktör är det också viktigt att vara hands on med lödning, kablage och mekande. Vi jobbar även mycket med realtidsprogrammering och hårdvarunära programmering. Dessutom skrivs en del specifikationer och rapporter. Men dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med utveckling av elektronik för inbyggda system.Du kommer få möjlighet att arbeta i hela utvecklingskedjan från förstudier till färdig produkt, vilket kommer ge dig både en bredd och en fördjupning i din kompetens. Våra uppdrag innefattar främst utveckling av elektronikprodukter innehållande sensorer, motorstyrningar samt trådlösa kommunikationslösningar mot både mobil och cloud. Vi arbetar både med in-houseuppdrag och förstärker kundernas team på plats hos dem.Variationen av uppdrag och uppgifter är något som vi värdesätter högt och något vi tror stimulerar drivna och duktiga utvecklingsingenjörer. Vi värnar om att våra medarbetare trivs hos oss, får utrymme att växa i en välkomnande och flexibel miljö som odlar innovation, utveckling och kreativitet. Samtidigt ser vi till att du får stöd och support från oss med den omfattande tekniska expertis vi besitter.Vi arbetar såväl i nationella som internationella projekt och du kommer att arbeta i våra utvecklingsteam i nära dialog med våra kunder.2021-04-06För att möta kunders förväntningar ser vi att:Du har teknisk högskole-/civilingenjörsexamen eller annan relevant universitetsexamenDu har minst 4 års erfarenhet av elektronikutveckling/PCB CAD, både analoga och digitala konstruktionerDu gärna tar ansvar, du ska kunna ta hand om kunden, leverera bra uppdrag, dokumentera underlag väl etc.Du har kunskaper inom regulatorik kopplat till elektronikutveckling.Du behärskar svenska och engelska i tal och skriftDet är meriterande om du har:Erfarenhet av EMC, RF och produktionsteknikGoda kunskaper och färdigheter inom mjukvaruutveckling i något av språken C/C++/C#.Arbetet innebär omfattande kontakter med våra kunder och därför värdesätter vi att du är serviceinriktad och engagerad. Andra personliga egenskaper som värdesätts högt är att du är driven, proffsig, kreativ och initiativrik.Vi erbjuderFå ett jobb som är meningsfulltFå ett jobb som är meningsfullt På Etteplan har vi ynnesten att få arbeta med intressanta och viktiga projekt som bidrar till samhällsnyttan och att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Många människor får nytta och glädje av de utvecklingsprojekt vi är delaktiga i - och det är någonting som vi vet att våra medarbetare är stolta över.Unika utvecklingsmöjligheterUnika utvecklingsmöjligheter genom vårt stora kontaktnät och vår gedigna erfarenhet från många olika branscher så kan vi erbjuda dig unika möjligheter att utvecklas som ingenjör. Vi vågar påstå att utvecklingsmöjligheterna på Etteplan är oändliga - så länge du har drivet och nyfikenheten förstås!God sammanhållning och ett öppet klimatKompetensutveckling och spännande uppdrag i all ära - men på Etteplan är gemenskap och kollegial samhörighet lika viktigt. Här är det högt till tak och du får vara som du är. Olikheter är nämligen något vi omfamnar då vi vet att det berikar och bidrar till nya perspektiv! För att bibehålla den goda stämning vi lyckats bygga hittar vi på roliga aktiviteter ihop såsom att åka på skidresa, delta i motionslopp och gå på After Work minst en gång i månaden!Generösa förmånerNaturligtvis erbjuder vi alla våra anställda friskvårdsbidrag och ett omfattande förmånspaket som hela tiden förbättras.Etteplan - Engineering with a difference.Varaktighet, arbetstidHeltidSista dag att ansöka är 2021-04-30Etteplan Sweden AB5674080