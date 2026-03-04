Elektriker till Wangeskog
2026-03-04
Wangeskog är ett entreprenörsdrivet företag inom maskinuthyrning med tillväxt och utveckling som viktiga drivkrafter. Vi är en rikstäckande partner med drygt 20 års erfarenhet på den svenska marknaden. Vi har en företagskultur där viljan att lära nytt och vara nyfiken uppmuntras. Vi är också måna om att ha hjärtat med oss i det vi gör, då vi genuint bryr oss om våra kollegor, våra kunder och våra samarbetspartner. Vi är ett helägt dotterbolag till den familjeägda koncernen AB Gullringsbo Egendomar.
Vi söker en elektriker till region Öst med placering Stockholm. Som elektriker hos oss får du ett omväxlande och självständigt arbete med mycket eget ansvar. Ute på fältet etablerar vi el, belysning och värme hos våra kunder. Inne på hyrcentret reparerar, servar och underhåller vi vår egen el utrustning, så som el centraler, belysning, värmeutrustning, bodar och övriga byggmaskiner. Vi har alltid kunden i fokus och värdesätter det personliga mötet. Hos oss behöver man tycka om att hoppa in där det behövs då vi stöttar varandra i våra olika arbetsuppgifter även utanför den direkta befattningen.
Vi är ett härligt gäng som gillar el och maskiner och att ge god service till våra kunder. Vi jobbar tight tillsammans och du kommer att bli en viktig del av teamet. Vi bryr oss om varandra och har nära till skratt. Wangeskog som arbetsgivare är mån om att bevara en familjär känsla på arbetsplatsen med ett nära samarbete till våra kunder, som gärna stannar till på en kopp kaffe och pratar en stund med oss. Vi har flera fina förmåner för våra anställda så som ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring med mera.
Om Dig
• Du har utbildning inom el på gymnasienivå som lägst.
• Du har minst 2 års erfarenhet inom yrket.
• Erfarenhet från att arbeta med tillfällig el är meriterande.
• Vi ser gärna att du har allmän maskinkännedom.
• B-körkort ett krav.
• Heta arbeten, liftkort, truckkort och andra relaterade utbildningar är meriterande.
• Du sätter laget före jaget och är van att ta eget ansvar och gillar att ta i där det behövs.
• Du har mycket hög servicekänsla i alla lägen, tycker om att ge det lilla extra och ser problem som en trevlig utmaning.
• Du är noggrann och strukturerad.
• Du har allmänna IT-kunskaper.
• Av säkerhetsskäl behöver du ha goda kunskaper i svenska.
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Ansökan och frågor
Urvalet sker löpande och vi kan komma att avsluta rekryteringen redan innan sista ansökningsdag som är den 12 mars. Frågor om tjänsten besvaras av Göran Andersson, 08-525 231 19.
