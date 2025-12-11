Elektriker till Varberg, Granitor Electro
2025-12-11
Granitor Electro är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag. När du börjar arbeta hos oss kommer du till ett väletablerat företag med stark familjekänsla - med gemenskap, sammanhållning och trivsel. Vi är stolta över att kunna erbjuda varierande arbetsuppgifter, trygghet och goda utvecklings- och karriärmöjligheter för våra anställda.Om Oss
Vi har till vår stora glädje många kunduppdrag och behöver förstärka vår avdelning i Varberg med fler erfarna elektriker. I Varberg är vi idag ca 85 medarbetare bestående av Service, Entreprenad och Industri.
Vi behöver bli fler som jobbar med elektrifiering och klimatsmarta lösningar. Hos oss på Granitor Electro blir du en del av ett välfungerande team med bra kollegor, stark familjekänsla och en stabil och trygg miljö att utvecklas i. Gör positiv skillnad och följ med på vår utvecklingsresa. Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som elektriker hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter i spännande kundprojekt från start till slut. Arbetet omfattar allt ifrån ställverk till belysning och övriga installationer inom bygg och infrastruktur. Vi värnar om våra medarbetare och hos oss har du stora möjligheter till utveckling och ansvar.
Erfarenhet och kompetens
Då vi ser att du gärna arbetat några år som fullbetald elektriker inom service, entreprenad eller industri är du självgående, har god förmåga att samarbeta med andra samt är flexibel i ditt arbete. Du tycker om att arbeta med varierande arbetsuppgifter, är lösningsorienterad och tar egna initiativ. Vi värdesätter din kommunikativa förmåga högt då du har både interna och externa kontakter samt att du har en positiv inställning till förändringar.
Vi söker dig:
• Som har el-utbildning och ECY-certifikat eller motsvarande kompetens.
• Ett par års erfarenhet som elektriker, meriterande om du arbetat inom service.
• B-körkort är ett krav
• Du måste kunna läsa och förstå ritningar
• Goda kunskaper i Svenska både muntligt och skriftligt.
Vi erbjuder
När du börjar hos oss kommer du att få en bra introduktion som vi är stolta över. Förutom att du får branschens bästa kollegor så kommer du även få förmåner som på olika sätt bidrar till en lite bättre vardag. Vi erbjuder bland annat:
• Trevliga kollegor som vi arbetar professionellt och tillsammans med för att lösa våra uppdrag
• Tillgång till vår förmånsportal Benify med möjlighet till rabatter hos olika varumärken
• Bra arbetsmiljö och ett fritt arbete under ansvar med intressanta och varierande uppdrag
• Möjlighet till personlig utveckling, fortbildning och karriär
• Kollektivavtalade försäkringar med goda villkor för tjänstepension och även extra skydd vid sjukdom mm.
• En spännande miljö i stabilt och expansivt företag
• Friskvårdsbidrag och möjlighet till sjukvårdsgruppförsäkring
• Möjlighet till förmånliga drivmedelsavtal
På Granitor sätter vi våra medarbetare i centrum!
Vill du veta mer?
Vill du veta mer?
Då urval sker löpande ber vi dig skicka in din ansökan omgående.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta någon av våra rekryterande chefer: David Fredriksson (service), Magnus Svanberg (entreprenad) eller Morten Jensen (industri). Facklig företrädare (SEF): Wilhelm Jönsson.
Välkommen med din ansökan!
Granitor Electro är ett av Skandinaviens största lokala el- och teknikföretag. Vårt fokus ligger på entreprenad- och servicetjänster inom fastighet, industri och infrastruktur. Vi är en del av Granitor-koncernen, en svensk företagsgrupp som är verksam inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad, konsult och underhåll samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Granitor Electro AB
(org.nr 556436-3595) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Granitor Electro Jobbnummer
9638773