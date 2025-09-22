Elektriker till Skara Sommarland
2025-09-22
Big Drop - Europas brantaste vattenrutschbana, Cobra, Tranan - Enda berg- och dalbanan i sitt slag i världen, Snake, Houdini, Fritt Fall, Lilla Pariserhjulet, Gokart och mycket mer hittar du hos oss på Skara Sommarland - en nöjespark och Skandinaviens största vattenpark. Nu söker vi en elektriker till vårt teknikteam. Brinner du för teknik och vill vara en del av en arbetsplats där du har stora möjligheter att påverka din utveckling i en roll med varierat arbetsinnehåll? Då har vi rollen för dig! Om tjänsten
Som elektriker inom attraktionsteknik har du en nyckelroll i driften, underhållet och utvecklingen av våra attraktioner - både vattenattraktioner och åkattraktioner. Du ansvarar för elsystemen i dessa och arbetar nära våra attraktionstekniker för att säkerställa en säker och stabil drift. Arbetet innefattar allt från regelbunden tillsyn och felsökning till nyinstallationer och tekniska förbättringar.
Vår verksamhet är bred och dynamisk, vilket innebär att innehållet i dina arbetsdagar kan variera - t ex kan arbetet ena dagen innebära felsökning av en berg- och dalbana, och nästa dag att installera en ny åkattraktion, vattenrutschbana eller arbeta med elsystem i våra restauranger. Rollen kräver en kombination av kompetens och kunskap inom el, problemlösning och intresse för mekanik och automation.
Under säsongen förväntas du att arbeta operativt för att upprätthålla driften vid våra attraktioner tillsammans med våra attraktionstekniker.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i en utvecklande och spännande miljö där säkerhet alltid står i fokus. Du är en noggrann och självgående elektriker som har lätt för att analysera och förstå komplexa elsystem. Det är meriterade om du har erfarenhet av felsökning, underhåll och installation inom industri, automation eller liknande tekniska miljöer. Likaså om du har erfarenhet av PLC-system och dess komponenter.
Vidare har du vana att driva arbetet inom ditt område, du är bekväm i en föränderlig miljö och har en lösningsorienterad inställning. Eftersom du kommer att ha kontakt med leverantörer och samarbetspartners från olika delar av världen behöver du behärska svenska och engelska i både tal och skrift. För den här rollen ser vi också att du har B-körkort.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning och tillträde enligt överenskommelse.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag. Sista ansökningsdag är 20251016 (vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem).
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Christopher Karlsson, Affärsområdeschef Teknik: christopher.karlsson@sommarland.se
Om Skara Sommarland
Skara Sommarland är Skandinaviens största vattenpark. Parken har utöver ett vattenland även en tivolidel och gokartbanor. Med ett 40-tal attraktioner, fem restauranger samt ett varierat utbud av lotterier, spel, kiosker och caféer är Skara Sommarland fyllt med upplevelser för hela familjen. Varje år anställer Skara Sommarland ca 500 personer och besöks av ca 300 000 gäster.
Skara Sommarland är en del av Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin. I gruppen ingår några av Sveriges mest populära resmål; Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland. Parks and Resorts är ett familjeföretag som investerar allt överskott i verksamhetens fortsatta utveckling. Ersättning
