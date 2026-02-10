Elektriker till Sandbäckens
Sandbäckens Installation i Luleå AB (tidigare Umia Nord) är ett väletablerat och modernt företag som har många spännande uppdrag i Luleå och Boden området. Just nu söker vi elektriker till vår entreprenad- och serviceverksamhet för omgående anställning. Företaget drivs enligt en samarbetsfilosofi som innebär att alla teknikgrenar samverkar för att uppnå ett slutresultat med högsta kvalitet.
Vem är du?
Du är någon som gillar att ta ansvar, engagera dig i ditt arbete och agera prestigelöst. Oavsett om du har många års erfarenhet eller är en nybliven elektriker, värdesätter vi din noggrannhet och positiva inställning.
Är du yrkesskicklig, prestigelös och gillar att samarbeta? Då är det dig vi söker!
Var?
Tjänsten är placerad i Luleå och Boden.
Verksamhetschef Elteknik och Säkerhet
Magnus Holmlund magnus.holmlund@sandbackens.se 072-584 87 01 Jobbnummer
