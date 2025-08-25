Elektriker till NovaLys Elektriska AB
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
NovaLys Elektriska AB är en nyetablerad aktör i Storstockholm med över 10 års samlad erfarenhet inom elbranschen. Vi är certifierade av Elsäkerhetsverket och erbjuder elinstallationer, felsökning, underhåll, laddboxinstallation, belysning, energibesparingar och smarta hem-lösningar för privatpersoner, BRF:er och företag.
Med säte i Botkyrka, verkstad i Tumba, och servicebil ute på uppdrag, erbjuder vi trygghet, kvalitet och hög kundservice i varje uppdrag. Vi tillämpar kollektivavtal, är försäkrade via Trygg-Hansa och har jourservice dygnet runt. Läs mer om oss här: novalyselektriska.se.
Vi är ett entreprenöriellt företag som växer och söker en serviceinriktad och erfaren elektriker till vårt team!
Du kommer arbeta ute hos våra kunder i hela Storstockholm med omnejd. Tjänsten innebär bland annat:
Installation och service av elanslutningar, elcentraler, belysning, golvvärme och laddboxar
Felsökning och reparationer av elanläggningar
Genomförande av besiktningar och certifieringar enligt gällande regler
Planering av dina egna arbetsdagar och packning av servicebilen
Underhållsavtal och förebyggande service
Dokumentation och uppföljning i vårt system
Önskad profil:
Minst 2 års relevant erfarenhet som elektriker med fokus på service
B-körkort, manuell växellåda och vana att köra servicebil
God svenska i tal och skrift
Certifiering/behörighet enligt Elsäkerhetsverkets krav
Du är strukturerad och ansvarstagande - med fokus på att leverera hög kvalitet. Du har ett naturligt servicefokus, trivs med kundkontakt och förstår vikten av att arbeta professionellt och på ett säkert sätt. Du är kommunikativ och trivs i ett företag som vill växa. Vi ser gärna att du bor i eller nära Botkyrka.
Meriterande:
Erfarenhet av installation och service av laddboxar
Erfarenhet av energibesparings- eller smarta hem-lösningar
Tidigare vana att jobba med underhållsavtal och förebyggande service
Start: Enligt överenskommelse, gärna snarast möjligt
Arbetstider: 07:00-16:00, måndag-fredag
Placering: Tumba/Botkyrka, med kunduppdrag i hela Storstockholm
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 4 månaders provanställning
Förmåner: Kollektivavtal (IN, Installationsföretaget), försäkringar, friskvårdsbidrag, jourbidrag
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
