Elektriker till Entema i segeltorp!
Performiq AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm Visa alla installationselektrikerjobb i Stockholm
2026-06-04
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, Solna
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, Danderyd
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Tjänstebeskrivning & erbjudande
Har du en gymnasial utbildning inom el och letar efter nya utmaningar där du får chans att utvecklas och växa inom branschen? I så fall kan detta vara tjänsten för dig.
Personprofil
Entema söker nu en elektriker till deras installationsgrupp. Hos Entema blir du erbjuden en bred roll där du arbetar i ett team om två till fyra personer i de projekt som du blir tilldelad. Entema bygger och renoverar tvättstugor, du arbetar främst med elektriker-relaterade uppgifter men får inte vara rädd att hugga i när du behövs på andra områden. Projekten varierar i tid och storlek men pågår oftast under 5-12 veckor. Du är med från uppstart till avslut av varje projekt och får därmed vara med i hela processen. Projekten är belägna runt om i Stockholm.Publiceringsdatum2026-06-04Övrig information
För att passa i rollen som elektriker på Entema ser vi att du har en gymnasiekompetens som elektriker eller motsvarande från elprogrammet. Som person är du en lagspelare och har lätt för att samarbeta med andra då du kommer arbeta i team. Vi ser även att du är prestigelös i ditt arbete och hoppar gärna in där det behövs även om uppgiften inte står i din arbetsbeskrivning.
Körkort B är ett krav för den här tjänsten, liksom att du kommunicerar obehindrat på svenska.
Den personliga lämpligheten är avgörande vid tillsättningen av denna tjänst, dock är det meriterande om du har erfarenhet från något av nedanstående områden:
• Bygg
• El
• VVS
Vi ser det även som meriterande om du tidigare tillhört föreningslivet/idrottsrörelsen, ange gärna vilken aktivitet du har utövat och på vilket sätt det har format dig som person.
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstider: mån-tors 07–16, fre 07-14:30
Plats: Gamla Södertäljevägen 159, 141 70 Segeltorp
Lön: Fast
Företagspresentation
Entema Entreprenader & Service AB grundades 1991 och är marknadsledande inom fastighetstvätt i Storstockholm. Vår styrka är omfattande totalentreprenader. Vi är auktoriserade återförsäljare av Electrolux professionell tvättstugeprodukter. Entema är miljö och kvalité-certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Entema är ett 20-tal anställda som tillsammans omsätter ungefär 30 miljoner kronor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Entema entreprenader & service AB Kontakt
Filip Lundström filip.lundstrom@performiq.se Jobbnummer
9948448