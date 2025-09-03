Elektriker sökes!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du en driven elektriker som söker nya utmaningar och vill vara med och bygga framtidens infrastruktur?
Är du elektriker och vill ta nästa steg i karriären? Vi söker nu fler engagerade medarbetare till projekt i Stockholm med omnejd, där du får chansen att bli en del av ett växande företag med stora möjligheter till utveckling.
I rollen som elektriker kommer du främst att arbeta med elentreprenader inom nyproduktion samt om- och tillbyggnationer. För dig som vill bredda din kompetens finns det även möjlighet att arbeta med installation och service inom större anläggningar i Stockholm.
Arbetstider: måndag till fredag, klockan 07:00-16:00. OB förekommer.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som är elektriker och har minst tre års erfarenhet av elinstallationer, gärna inom nyproduktion eller ombyggnation. Du är självgående, tar ansvar för ditt arbete och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Utdrag ur belastningsregistret krävs som en del av rekryteringsprocessen
Urval och rekrytering sker löpande - så vänta inte med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linara Valiulina linara.valiulina@studentconsulting.com Jobbnummer
9489915