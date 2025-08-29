Elektriker sökes
Uffe Wallins El AB / Installationselektrikerjobb / Tierp Visa alla installationselektrikerjobb i Tierp
2025-08-29
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uffe Wallins El AB i Tierp
Vi är ett elföretag som håller till i Tierp, men det flesta arbeten utförs runt omkring Uppsala, Stockholm, Enköping och Gävle.
Denna tjänst innebär framförallt Enköpings området, där har vi installationsarbete på Adapteos verkstad som ligger i Sneby.
Vi söker dig:
Postitiv och ansvarsfull person som ser möjligheter och lösningar istället för problem. Arbetet innefattar mycket egenansvar där man ansvarar för sina egna projekt och ser till att produktionen utförs i tid med verkstadens riktlinjer.
körkort är ett krav.
Låter detta intressant kan du maila mig på uffe@uffesel.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: uffe@uffesel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker Sökes". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uffe Wallins El AB
(org.nr 556396-2256) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Wallins El AB, Uffe Kontakt
VD
Ulf Wallin Uffe@uffesel.se 070-342 58 68 Jobbnummer
9482183