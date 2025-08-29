Elektriker sökes

Uffe Wallins El AB / Installationselektrikerjobb / Tierp
2025-08-29


Visa alla installationselektrikerjobb i Tierp, Älvkarleby, Östhammar, Gävle, Sandviken eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Uffe Wallins El AB i Tierp

Vi är ett elföretag som håller till i Tierp, men det flesta arbeten utförs runt omkring Uppsala, Stockholm, Enköping och Gävle.
Denna tjänst innebär framförallt Enköpings området, där har vi installationsarbete på Adapteos verkstad som ligger i Sneby.
Vi söker dig:
Postitiv och ansvarsfull person som ser möjligheter och lösningar istället för problem. Arbetet innefattar mycket egenansvar där man ansvarar för sina egna projekt och ser till att produktionen utförs i tid med verkstadens riktlinjer.
körkort är ett krav.

Låter detta intressant kan du maila mig på uffe@uffesel.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: uffe@uffesel.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker Sökes".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uffe Wallins El AB (org.nr 556396-2256)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Wallins El AB, Uffe

Kontakt
VD
Ulf Wallin
Uffe@uffesel.se
070-342 58 68

Jobbnummer
9482183

Prenumerera på jobb från Uffe Wallins El AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Uffe Wallins El AB: