Elektriker Esrange Space Center
Välkommen till SSC Space (tidigare Swedish Space Corporation), den perfekta arbetsplatsen för dig som brinner för teknik i allmänhet och rymden i synnerhet.
Med rymdorganisationer, forskningsinstitut, institutionella och kommersiella aktörer som kunder, erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation, rymdkonsulttjänster, raket- och ballongsystem, flygtesttjänster, framdrivningssystem för satelliter och mycket mer.
SSC har dessutom ett av världens största globala nätverk av markstationer för satellitkommunikation. Vi äger och driver rymdbasen Esrange i Kiruna i norra Sverige, med sikte att i närtid kunna skjuta upp satelliter.
Är du driven av en passion för människor och med ambitionen att skapa en fantastisk arbetsplats? Är du redo att ge dig ut på en spännande resa med oss för att hjälpa jorden att dra nytta av rymden?
Om du svarar ja på dessa frågor, inbjuder vi dig att ta chansen att göra en betydande insats som elektriker på vår rymdbas Esrange Vi söker en praktisk och nyfiken person som delar våra kärnvärden Kundpassion, Omtanke, Samarbete, Nyfikenhet och Mod.
DIN ROLL
Som elektriker på Esrange blir du en del av vårt fastighetsteam som ansvarar för drift, underhåll och utveckling av tekniska system på vår rymdbas. Du arbetar både praktiskt och administrativt med installationer, felsökning, kontroller och förbättringar av våra el- och fastighetssystem.
Arbetet är varierat och du rör dig mellan olika byggnader och anläggningar på området. Du kommer bland annat att arbeta med brandlarm, passagekontroll, styr- och reglersystem samt elinstallationer för låg- och högspänning, ronderingar och planerade kontroller efter en årsplan. Du har även en viktig roll i att identifiera och lösa problem, planera arbeten och bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Rollen innebär beredskap enligt schema, där du är en del av teamet som säkerställer att vår verksamhet fungerar dygnet runt.
VEM DU ÄR
Vi söker dig som är utbildad elektriker eller har motsvarande teknisk bakgrund och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du har ett genuint tekniskt intresse, är nyfiken och gillar att lösa problem, både självständigt och tillsammans med kollegor.
Du är trygg i att ta egna initiativ och har förmågan att strukturera ditt arbete även när det uppstår ad hoc-situationer. Som person är du ansvarstagande, serviceinriktad och trivs i en roll där du får bidra till både teknisk utveckling och säker drift.
För rollen krävs goda kunskaper i svenska och engelska, B-körkort samt vana att arbeta i Officeprogram och med tekniska system. Auktorisation som elektriker är meriterande.
VI ERBJUDER DIG
En av världens mest spännande och snabbast växande branscher inom rymdbranschen.
En spännande och dynamisk arbetsplats med medarbetare och kunder över hela världen.
Utrymme att utvecklas i takt med företagets tillväxt och framtidsmål.
25 dagars semester samt traditionella helgdagar - vi erbjuder dessutom extra lediga dagar.
Tillgång till Esrange-bussen som kör dagligen mellan Kiruna och Esrange Space Center.
Friskvårdsbidrag (5 000 SEK/år).
Attraktiv tjänstepension (ITP) och möjlighet att löneväxla till pension.
En internationell arbetsplats som präglas av en öppen atmosfär och ett utmanande arbetsklimat i ständig utveckling.
PLACERING
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med placering på vår rymdbas Esrange utanför Kiruna.
NÄSTA STEG
Om denna möjlighet väcker ditt intresse så är du varmt välkommen med din ansökan! Vi går igenom ansökningar löpande och intervjuer genomförs under processens gång. Vänligen bifoga ditt CV i samband med ansökan. Du har möjlighet att komplettera med ett personligt brev, men vår bedömning kommer i första hand att utgå från din kompetens och erfarenhet som framgår av CV:t, i syfte att säkerställa en rättvis och objektiv rekryteringsprocess.
Annonsen kan komma att stängas tidigare än angivet om vi får in många ansökningar, för att säkerställa en smidig och rättvis rekryteringsprocess.
Detta är en säkerhetsklassad position och kommer att kräva en bakgrundskontroll före anställning.
FÖR MER INFORMATION
Vid frågor som rör anställningsvillkor eller fackliga frågor är du välkommen att kontakta våra fackliga representanter:
Sveriges Ingenjörer: af@sscspace.com
Unionen: unionen@sscspace.com
VI HJÄLPER JORDEN ATT DRA NYTTA AV RYMDEN
SSC Space är en ledande global leverantör av avancerade rymdtjänster med mer än 50 års erfarenhet. Vi hjälper rymdorganisationer, forskningsinstitut, kommersiella och institutionella aktörer från hela världen att få tillgång till rymden.
Med lokal närvaro på alla kontinenter och cirka 700 engagerade medarbetare erbjuder vi specialistkompetens inom satellitkommunikation och satellitkontrolltjänster, rymdfarkostoperationer, raket- och ballongsystem, uppskjutningstjänster och flygtesttjänster, samt ingenjörs-, drift- och konsulttjänster för rymduppdrag.
We help Earth benefit from space.
