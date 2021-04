Elektriker Erfaren - Btp Sweden AB - Installationselektrikerjobb i Kristianstad

Prenumerera på nya jobb hos Btp Sweden AB

Btp Sweden AB / Installationselektrikerjobb / Kristianstad2021-04-12Till Nordens största installationsföretag söker vi nu dig som är Elektriker och brinner för yrket och är nyfiken på att utvecklas.2021-04-12Tjänsten innehåller arbetsuppgifter som t ex installation, reparation, underhåll, servicejobb och nyproduktion. Arbetsuppgifterna är omväxlande och varierande och anpassas efter det området du brinner för, du kommer att jobba i ett team med härliga kollegor med högt i tak! Du utgår från kundens kontor i Kristianstad.Arbetet är på heltid, dagtid. Tillträde Omgående efter ÖK. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid med goda möjligheter att du efter en period som anställd via Boost, får erbjudande att gå över till anställning direkt hos kunden. Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter till att utvecklas!Om digDu är en duktig elektriker med utbildning från elprogrammet eller annan relevant yrkesutbildning och har jobbat några år med installation. Det är viktigt att du är självgående i ditt arbete och att du har en vilja att nå uppsatta mål. Som person trivs du med att jobba tillsammans med andra och har god samarbetsförmåga.Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb@btp.se . Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Vid ansökan var god ange referens: Elektriker HelsingborgBoost är ett tjänsteföretag som verkar inom sektorerna fastighetsnät, kommunikation, säkerhetsteknik och elinstallationer. Inom Boost kör vi med schyssta anställningsvillkor och kollektivavtal. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.Sista dag att ansöka är 2021-05-12Btp Sweden ABSallerupsvägen 9229128 KRISTIANSTAD5685350