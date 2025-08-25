Elektriker Borås
2025-08-25
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Till Borås söker vi nu en Elektriker till vårt drift- och underhållsuppdrag hos vår kund. Har du en teknisk bakgrund inom el och gillar att utveckla, effektivisera och ge exceptionell service? Sök då denna tjänst hos oss!
Om rollen
Du kommer att bli en viktig och värdefull del av ett motiverat team. I rollen som Elektriker kommer du, tillsammans med dina kollegor, att arbeta brett med den dagliga driften av våra tjänster. Arbetsuppgifterna innefattar att planera samt utföra skötsel, reparationer, montage och installationer inom fastigheter i både kontors- och industrimiljö.
Du kommer att fatta beslut samt utföra tillsyn, skötsel och felavhjälpande underhåll av kundens el-anläggning inom ramen för vårt åtagande. Arbetsuppgifterna innebär också att utföra felsökning och analysera problem inom elsystem samt identifiera brister i märkning av tekniska system. Du ansvarar för att fastighetens elsystem uppfyller gällande krav på funktion och bidrar till ökad kundnöjdhet. Vi ser det som självklart att du löpande arbetar med förbättringar och viss dokumentation samt medverkar och utför olika projekt gentemot kund. Resor över dagen förekommer. Tjänsten är på heltid och arbetet är förlagt till dagtid, måndag-fredag. Det är en tillsvidareanställning som inleds med en provanställning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en elteknisk utbildning samt några års erfarenhet av arbete i branschen. Du behöver ha goda teoretiska och praktiska kunskaper av tekniska installationer i fastigheter, gärna industrifastigheter samt kunskap om el-dokumentation. Du behöver ha ECY-certifikat och det är meriterande med ESA, Heta Arbeten, Lift- och Truckkort, Säkra Lyft, Hög Höjd, Mobila Arbetsplattformar samt Anläggningsskötare Sprinkler, Brandlarm och Gasläckningssystem är också meriterande. B-kort är ett krav.
Du har en bred allmänteknisk grund att stå på samt en nyfikenhet och ett engagemang som gör att du gärna jobbar brett med övriga uppgifter inom fastighetsdriften på site. Du har ett prestigelöst och ödmjukt sätt att ta dig an arbetsdagens uppgifter.
Du är en person som tar stort ansvar över ditt arbete och du drivs av att utföra de olika arbetsmomenten på ett professionellt sätt med en hög kvalitet. Vidare är du noggrann och metodisk i ditt utförande. Du har också en god förståelse för den påverkan de tekniska systemen har på verksamheten samt har förmåga att analysera och förklara samband. Du kan prioritera och vågar fatta egna beslut i skarpa lägen. Du är flexibel och växlar gärna mellan olika uppgifter. För att trivas i rollen ser vi att du, precis som vi, värdesätter service och bidrar till en positiv stämning samt ett gott samarbete på arbetsplatsen.
Din kommunikativa förmåga, som du anpassar efter situation och individ, är mycket god. Du talar och skriver svenska obehindrat samt har grundläggande IT-kunskaper - t.ex. Microsoft Office och ärendehanteringssystem.
Vi erbjuder
Självklart erbjuder vi dig en trygg anställning hos ISS. Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter såväl nationellt som globalt. Vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder bland annat utbildningar och talangprogram - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Med anledning av GDPR, hanterar vi ej ansökningar inkomna via mejl.
Vi ber dig att, utöver CV, bifoga utbildningsbevis samt relevanta certifikat, betyg och intyg i din ansökan.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
