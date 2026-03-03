Elektriker

B3 Personal AB / Installationselektrikerjobb / Täby
2026-03-03


Vi söker nu en självgående och ansvarstagande elektriker. Du har minst 1-2 års erfarenhet av yrket och trivs med att dagligen samarbeta och kommunicera med både kollegor och kunder. Du kommer att ingå i en grupp med elektriker och fastighetstekniker.
Arbetsuppgifter I tjänsten förekommer bland annat:

Underhållsarbeten, felsökningar och reparationer

Förebyggande underhåll

Säkerställande av att gällande krav och riktlinjer för alla elektriska anordningar/anläggningar följs

Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift, och fler språk ses som en fördel.
Vi ser gärna att du är

Trygg i din yrkesroll

Självgående och ansvarstagande

Serviceinriktad och professionell

Tjänsten kräver körkort och giltigt ECY-intyg. Du utgår hemifrån, och uppdragen kan finnas på olika platser inom företagets upptagningsområde beroende på kundens behov.

