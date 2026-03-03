Elektriker
2026-03-03
Vi söker nu en självgående och ansvarstagande elektriker. Du har minst 1-2 års erfarenhet av yrket och trivs med att dagligen samarbeta och kommunicera med både kollegor och kunder. Du kommer att ingå i en grupp med elektriker och fastighetstekniker.
Arbetsuppgifter I tjänsten förekommer bland annat:
Underhållsarbeten, felsökningar och reparationer
Förebyggande underhåll
Säkerställande av att gällande krav och riktlinjer för alla elektriska anordningar/anläggningar följs
Du kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift, och fler språk ses som en fördel.
Vi ser gärna att du är
Trygg i din yrkesroll
Självgående och ansvarstagande
Serviceinriktad och professionell
Tjänsten kräver körkort och giltigt ECY-intyg. Du utgår hemifrån, och uppdragen kan finnas på olika platser inom företagets upptagningsområde beroende på kundens behov. Så ansöker du
