2026-02-24


Rixma AB söker flera drivna och duktiga Elektriker.
Arbetsplatserna ligger oftast centralt i Stockholm.

Vi söker för kunds räkning flera drivna, självgående Elektriker som har god erfarenhet inom ny produktion, entreprenad, kontorsanpassningar, unika el projekt.

2026-02-24

Om tjänsten
Vi erbjuder en varierande och utmanande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Du kommer att jobba både självständigt och i team samtidigt som du har en nära dialog med kunden.

Vi söker dig som:

Har minst 3-5 års erfarenhet som Elektriker.
ECY-certifikat.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Alltid levererar bästa möjliga finish på sitt arbete.
Har ett gott kundbemötande och är en problemlösare.

Vi erbjuder:
En trygg anställning med bra villkor.
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Marknadsmässig lön

ansökan kan skickas till: ca@rixma.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

