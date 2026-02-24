Elektriker
Rixma AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm
2026-02-24
Rixma AB söker flera drivna och duktiga Elektriker.
Arbetsplatserna ligger oftast centralt i Stockholm.
Vi söker för kunds räkning flera drivna, självgående Elektriker som har god erfarenhet inom ny produktion, entreprenad, kontorsanpassningar, unika el projekt.
Vi erbjuder en varierande och utmanande arbetsdag där ingen dag är den andra lik.
Du kommer att jobba både självständigt och i team samtidigt som du har en nära dialog med kunden.
Vi söker dig som:
Har minst 3-5 års erfarenhet som Elektriker.
ECY-certifikat.
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt.
Alltid levererar bästa möjliga finish på sitt arbete.
Har ett gott kundbemötande och är en problemlösare.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med bra villkor.
Ett härligt team med kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Marknadsmässig lön
ansökan kan skickas till: ca@rixma.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rixma AB
