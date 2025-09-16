Elektriker
Jobway AB / Installationselektrikerjobb / Göteborg Visa alla installationselektrikerjobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Göteborg
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du elektriker och redo för nästa steg i karriären? Vill du vara med och bygga framtidens laddinfrastruktur? Då är det dig vi söker, ansök redan idag!
Volttage söker nu drivna och engagerade elektriker till Göteborg.
Som elektriker hos Volttage arbetar du med installation av laddlösningar för elbilar - både hos privatpersoner och företag. Vi är ett företag som tänker annorlunda kring traditionell anställning. Här får du frihet att planera din arbetsdag på ett sätt som passar dig, utan strikt 7-16-tänk. Du får möjlighet att påverka både din utveckling och din lön.
Hos Volttage får du vara en del av en spännande resa i en växande framtidsbransch där kvalitet, innovation och kundkontakt står i centrum.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 3 års erfarenhet som elektriker.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Utbildning som elektriker.
Vi söker dig som:
Är självgående, driven och tar ansvar.
Är social, lösningsorienterad och trivs med kundkontakt.
Vill växa i takt med företaget och bidra med egna idéer.
Volttage erbjuder:
Utgå hemifrån med din Servicebil.
Möjlighet att påverka dina arbetstider.
Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget då Volttage är på en tillväxtresa och det finns stor efterfrågan på laddboxar.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Volttage med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.
Om Volttage:
Volttage erbjuder smarta, säkra och effektiva helhetslösningar för laddstationer och bidrar aktivt till omställningen från fossila bränslen till eldrift. Med erfarenhet från över tusen installationer är vi snabba, skickliga och kundfokuserade - alltid med kvalitet i fokus. Ersättning
Månadslön - Fast plus rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9512412