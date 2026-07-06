Electrical Engineering Technician
Aumovio AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-07-06
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AUMOVIO är ett globalt teknikföretag inom fordonsindustrin som utvecklar, producerar och levererar olika produkter och lösningar för framtidens fordon. Vi jobbar bland annat med att utveckla assistanssystem, displayer, komfortsystem, broms- och rörelsesystem samt avancerade sensorlösningar.
Vi verkar i en snabbt föränderlig marknad och bygger på traditioner inom fordonsbranschen. Målet är att kraftfullt forma framtidens mobilitet tillsammans med våra kunder världen över. Vi har över 93 000 medarbetare i mer än 50 länder, och vår drivkraft är att skapa värde genom innovation, samarbete och hög operativ prestanda.
Om rollen:
I denna roll kommer du att vara den tekniska personen på plats för praktiska elektrotekniska aktiviteter i Sverige. Du kommer att vara länken mellan olika funktioner i organisationen för att kunna utföra modifieringar lokalt. I rollen ingår uppgifter som manuella omarbetningsoperationer på kretskort (PCB) för prototyper, utbyte av komponenter och mekanisk montering. Du behöver läsa och tolka kopplingsscheman, layouter och tekniska ritningar för att kunna stödja prototypbyggnation, felsökning och testning av kringutrustning. I tjänsten ingår även att säkerställa efterlevnad av ESD- och säkerhetskrav, samt funktionell verifiering före lansering. Rollen omfattar upphandling, beställning och hantering av elektroniska och mekaniska komponenter för prototyp- och testverksamhet, men även leverantörskommunikation, orderuppföljning, specifikationsverifiering och samordning med andra team. Du kommer också att jobba nära våra kunder och behöver därför ha en god kommunikativ förmåga.
Tjänsten är en resident roll, och innebär att du kommer vara anställd av AUMOVIO men huvudsakligen arbeta ute på plats, hos en av de kunder som AUMOVIO jobbar med.
Om dig:
För att lyckas i denna roll ser vi att du är en person som trivs i gränslandet mellan teori och praktik. Du är en skicklig hantverkare inom elektronik som drivs av att se lösningar växa fram i verkliga system, samtidigt som du agerar som en professionell och kommunikativ länk mellan AUMOVIO och vår kund.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Yrkeshögskoleexamen inom elektroteknik eller jämförbart område. Utbildningen ska ha innehållit praktisk övning.
2 års erfarenhet av en liknande position.
Läsning av elscheman.
Användning av testutrustning (oscilloskop, multimeter).
Installation och underhåll av elektriska system.
Grundläggande programmering och diagnostik av styrenheter.
Felsökning av fel i verkliga system.
Flytande engelska.
Meriterande:
Flytande svenska.
Övrig information:
Placering: Göteborg, kan skifta mellan olika företag
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar löpande med urvalet, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ellinor.mansson@aumovio.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EE Technician". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aumovio AB
(org.nr 559085-6828)
Banehagsliden 2 (visa karta
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414 51 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Ellinor Månsson ellinor.mansson@aumovio.com 0104969094 Jobbnummer
9994506