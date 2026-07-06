Electrical Engineering Lead Developer
Aumovio AB / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-07-06
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AUMOVIO är ett globalt teknikföretag inom fordonsindustrin som utvecklar, producerar och levererar olika produkter och lösningar för framtidens fordon. Vi jobbar bland annat med att utveckla assistanssystem, displayer, komfortsystem, broms- och rörelsesystem samt avancerade sensorlösningar.
Vi verkar i en snabbt föränderlig marknad och bygger på traditioner inom fordonsbranschen. Målet är att kraftfullt forma framtidens mobilitet tillsammans med våra kunder världen över. Vi har över 93 000 medarbetare i mer än 50 länder, och vår drivkraft är att skapa värde genom innovation, samarbete och hög operativ prestanda.
Om rollen:
I denna roll blir du den tekniska representanten för elteknikverksamheten i Sverige. Du kommer att vara länken mellan olika funktioner i organisationen för att kunna anpassa krav, prioriteringar, integration och leveransförväntningar. Tjänsten innebär bland annat att driva utvecklingen och implementeringen av nästa generations HPC (high-performance computing) och software-defined vehicle (SDV)-arkitekturer. Du kommer att ansvara för att omvandla arkitektoniska koncept till robusta och produktionsfärdiga elektriska och elektroniska lösningar. Det kommer att vara ett starkt fokus på centraliserade beräkningsplattformar, höghastighetskommunikation och integrerade fordonssystem. I rollen kommer du att leda design och utveckling av E/E-delsystem, översätta system- och arkitekturspecifikationer till detaljerade elektriska konstruktioner och ge tekniskt stöd för hårdvaruintegration, systemutveckling, felsökning och validering. Du kommer även att säkerställa en effektiv systemintegration mellan hårdvara och mjukvara. Tjänsten innebär även att förtydliga krav, ha en nära samordning med kunden och stödja tekniska aktiviteter med kunden.
Tjänsten är en resident roll, och innebär att du kommer vara anställd av AUMOVIO men huvudsakligen arbeta ute på plats, hos en av de kunder som AUMOVIO jobbar med.
Om dig:
För att trivas i rollen hos oss ser vi att du är en person som kombinerar tekniskt djup med en stark förmåga att bygga relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan förklara såväl de tekniska detaljerna som den övergripande bilden till våra kunder. Du motiveras av att vara spindeln i nätet och trivs som bäst när du får agera länk mellan komplexa tekniska team och kundens specifika behov. Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Universitetsexamen inom elektroteknik, elektronikteknik, datateknik, fordonsteknik eller jämförbart område.
Gärna mer än 5 års erfarenhet av utveckling inom fordonselektroteknik.
Goda kunskaper om E/E-arkitekturer och HPC-plattformar (SoC, GPU-baserade system) med exponering mot fordonsnätverk (Automotive Ethernet, CAN, etc.).
Förståelse för SoC:er, GPU:er, acceleratorer, minneshierarkier, bandbreddsbegränsningar samt effekt- och termiska aspekter.
Förståelse för tvärfunktionell utveckling i en internationell miljö.
Förståelse av samordning mellan system-, programvaru-, test-, kvalitets- och projektledningsfunktioner.
Flytande engelska.
Meriterande:
Bakgrund inom Karosseri- / fordonsstyrenheter och/eller batterihanteringssystem för elbilar.
God förmåga gällande grundläggande utvecklingsmetoder, strukturerad problemlösning och releaseorienterat genomförande.
Bra kommunikationsförmåga, intressenthantering och förmåga att översätta kundbehov till handlingsbara utvecklingsprioriteringar.
Flytande svenska.
Övrig information:
Placering: Göteborg, kan skifta mellan olika företag
Lön: Enligt överenskommelse
Vi arbetar löpande med urvalet, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ellinor.mansson@aumovio.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EE Lead Developer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aumovio AB
(org.nr 559085-6828)
Banehagsliden 2 (visa karta
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414 51 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Ellinor Månsson ellinor.mansson@aumovio.com 0104969094 Jobbnummer
9994308