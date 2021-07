Electrical Engineer for Research & Development Material Handling - Epiroc Rock Drills AB - Elkraftsjobb i Örebro

Epiroc Rock Drills AB / Elkraftsjobb / Örebro2021-07-07Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. Withcutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and constructionequipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm,Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries.Learn more at www.epirocgroup.com. Elkonstruktör/Utvecklingsingenjör för el- och kontrollsystem till elektrifierade gruvmaskinerBli en del av vårt teamNär vi säger orden gruva och gruvmaskin är det många som tänker smutsig miljö, rostiga maskiner och dieselmotorer. Men detta stämmer inte - inte längre. Industrin befinner sig i ett teknologiskifte och kunderna visar stort intresse för våra automations- och elektrifieringslösningar, samtidigt som vi på Epiroc har höga hållbarhetsmål och ett starkt fokus på att förbättra säkerheten för alla som arbetar inom gruvdrift och infrastruktur.Vi arbetar aktivt med mångfald och inkludering samt en attraktiv arbetsmiljö. Våra värdeord är innovation, engagemang och samarbete, vilket präglar både vår kultur och vårt sätt att arbeta. Inom Epiroc finns det många olika karriärvägar och som utvecklingsingenjör hos oss har du möjlighet att utvecklas utifrån dina uppsatta mål. Du kommer att vara en del av ett kunnigt, positivt och ambitiöst team, där du får chansen att arbeta med avancerade mobila maskiner med elektriska drivlinor och sofistikerade kontrollsystem med en hög nivå av autonoma lösningar.Vad får du göra och bidra med som elkonstruktör hos oss?Vi arbetar för en mer hållbar gruv- och infrastrukturindustri genom elektrifiering, automation och digitalisering. Vi är idag, förutom ett tillverkningsföretag, även ett tjänsteföretag där vi utvecklar smarta lösningar som gör att maskinerna är uppkopplade och en del av en större helhet. Dessa system hanterar både våra egna maskiner och andra maskintyper, batterier osv. som finns i gruvan.Vi letar efter en elingenjör med god kunskap om elektriska system och kontrollsystem. Någon med en generell förståelse av mobila maskiner och med förmåga att utveckla idé till färdig teknisk lösning. Som elingenjör kommer ditt arbete att innehålla ansvar och befogenheter att utveckla och anpassa våra elektriska system inom områdena komponenter, systemarkitektur och funktionalitet för att uppfylla krav inom områdena prestanda, tillgänglighet och säkerhet.Du kommer främst arbeta i projektform, med nyutveckling av produkter, teknologiutveckling, produktvård samt kundorderanpassade lösningar. Du kommer att arbeta i nära samarbete med andra avdelningar inom Epiroc, som till exempel Teknisk service, Inköp och marknadsavdelning. Du kommer även att samarbeta med externa parter som leverantörer och slutkund. Tack vare alla våra projekt bidrar vi till en mer hållbar miljö. Vi bidrar till att operatörer runt om i världen får en säkrare arbetsmiljö då de kan sitta på kontoret och styra maskinerna istället för att vara i en farlig gruva - och vi skapar också en användarupplevelse i världsklass och mycket mer. Det är bara dina begränsningar som kommer sätta stopp för vad du kan och vill bidra med!Vem är det vi söker?För att trivas med tjänsten så är det viktigt med ett genuint intresse i ny teknologi, och en vilja att lära sig mer om de produkter och applikationer som vi ansvarar för. Du är innovativ och kreativ, och vår vision Dare to think new är ditt motto. Du uppskattar att vara delaktig i resan för produkten från idé till att bli en färdig produkt. Du har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt och gillar att kombinera teori och praktik i ditt dagliga arbete. Det är för dig lika viktigt att arbeta med detaljer som att få jobbet slutfört.Som person är du driven och självgående, ansvarsfull och redo att ta egna initiativ. Du uppskattar teamwork och en samarbetsfokuserad och multikulturell omgivning där kommunikation spelar en viktig roll. Vi uppskattar engagerade lagspelare som vill arbeta med ny teknologi, dela erfarenheter och kunskap, och delta i ett kontinuerligt lärande.Vi tror att du har en utbildning på högskolenivå inom relevant område, och minst 3-4 års arbetslivserfarenhet från arbete med elektriska system, eller liknade. Du är van att utveckla och verifiera tekniska lösningar samt att skapa teknisk dokumentation för dessa. Eftersom vi är så pass breda i vår elsystemutveckling har vi även många möjligheter för dig, och vi söker kompetenser i ett brett spektrum. Är du en erfaren konstruktör så hjälper vi dig att få utmanande projekt att sätta dig in för att du ska känna att du utvecklas på det sätt du vill. Kommunikation och dokumentation kommer att ske främst på svenska och engelska. Sista dag att ansöka är 2021-08-06