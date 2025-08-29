Eldhs tandvård söker dig som tandhygienist!
2025-08-29
Vill du arbeta i ett team med högt i tak och fokus på utveckling?
Eldhs Tandvård i Insjön, Leksand söker nu en tandhygienist - varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-29Om tjänsten
Som tandhygienist hos oss arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter inom förebyggande tandvård.
En del undersökningspass sker i team tillsammans med en tandsköterska. Tjänsten innefattar även visst administrativt arbete, exempelvis tidbokning, kallelser och patientkontakt. Vi använder journalsystemet Frenda.
Vi erbjuder handledning vid behov och möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling!Kvalifikationer
Du är utbildad tandhygienist, kan med enkelhet navigera i olika system och kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift.
Som person är du glad, öppen och flexibel inför nya arbetssätt. Du är kommunikativ och vill vara med och forma verksamheten för att nå gemensamma mål - hjälpa patienterna!
Om Eldhs Tandvård:
Eldhs Tandvård startade i oktober 2021 och har sedan dess vuxit snabbt. Kliniken är fullt modern med fyra behandlingsrum där all utrustning är av senaste slaget. Vår ambition är att erbjuda högkvalitativ tandvård, att bemöta våra patienter på ett personligt och professionellt sätt och att skapa trygghet och långvariga patientrelationer. Vi arbetar uteslutande digitalt med intraoral scanning och erbjuder stor bredd inom allmäntandvård, och därtill även större bettrehabiliteringar, implantatbehandlingar och Invisalign. Mottagningen är ljus och fin och ligger centralt i Insjön, med närhet till kommunikationer.
Här arbetar två tandläkare (varav den ena också är tandtekniker), tre tandsköterskor, två tandhygienister och en receptionist. Några gånger per år kommer också en käkkirurg till kliniken. Vi har en familjär stämning hos oss och alltid nära till skratt, för oss är det viktigt att vara professionella och samtidigt ha roligt på jobbet! Vi erbjuder dig - en mottagning i framkant vad gäller tandvård.
Övrig information
Tjänsten är tillsvidare med provanställning, kvällsarbete någon kväll per vecka kan förekomma. Omfattning mellan 75-100%.
Är du nyfiken på hur vi har det hos oss?
Titta gärna in på våra sociala kanaler: https://www.ptj.se/eldhstandvard/
& https://www.instagram.com/eldhstandvard/
Om Leksand
Här möter du dalainspirerade hus, vacker natur och ett rikt utbud av aktiviteter året runt. Bland höjdpunkterna finns familjefavoriter som Leksand Sommarland, den årliga Medeltidsmarknaden samt vintertid Granbergets skidåkning. Tegera Arena lockar många sportintresserade som vill heja fram Leksands IF i ishockey. Leksand ligger dessutom endast 30 minuter från Borlänge och 50 minuter från Falun.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Dalarnas län, Eldhs Tandvård Kontakt
Caroline Erlandsson +46101283813 Jobbnummer
9482255