Elansvarig
2025-11-13
Idre Fjäll växer och utvecklas och nu söker vi dig som vill vara med och bidra i rollen som Elansvarig.
Om rollen
I rollen som Elansvarig får du ett helhetsansvar för fjällets elarbete, såväl på kort som lång sikt. Huvudsakliga ansvars- och arbetsområden för rollen är:
Styra och utveckla löpande eldrift och avtal.
Upprätta långsiktiga strategier och underhållsplaner.
Säkerställa att vår elanläggning alltid är säker och uppdaterad.
Ha delegerat elanläggningsansvar och rollen som "Elinstallatör för regelefterlevnad".
Delta i etableringen av verksamhetens egen el-organisation, med möjlighet till personalansvar.
I det dagliga arbetet ligger fokus på att höja elsäkerheten, skapa effektiva rutiner och underhållsplaner samt driva fortlöpande kontroller och dokumentation. Du blir även kontaktperson mot externa företag, nätägare, myndigheter och försäkringsbolag, och säkerställer att alla elinstallationer genomförs korrekt och i enlighet med gällande regelverk.
Du ansvarar för att ritningar, kartor och dokumentation hålls uppdaterade - gärna med hjälp av program som EL-Vis, AutoCad LT, Bluebeam Revu CAD eller Sweportal. Erfarenhet av dessa eller liknande program är meriterande.
Rollen innebär också att du följer ny teknik och branschutveckling, och bidrar med din yrkeskompetens i projekt och utvecklingsarbeten, från projektering och upphandling till slutbesiktning och förvaltning av färdigställda objekt.
Vi söker dig som:
Har auktorisation AL (meriterande med A-auktion, då Idre Fjäll äger ett högspänningsnät på 20kV).
Har lång arbetslivserfarenhet inom el och meriterande är om du har tidigare haft motsvarande elansvarsroll.
Är van att arbeta strategiskt, planera och driva elarbete i företag med hög komplexitet.
Är handlingskraftig, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för elanläggningar och tekniska utmaningar.
Trivs med självständigt arbete men delar gärna med dig av din kunskap och erfarenhet.
Meriterande är erfarenhet av nätberäkningar, projektering inom lågspänningsnät och tidigare arbete med hela projektcykeln inom elinstallationer.
Vi erbjuder möjlighet att forma och utveckla företagets el-organisation. Här på fjället har du en arbetsmiljö med varierande arbetsuppgifter, projekt och utvecklingsmöjligheter. Här på Idre Fjäll finns en unik miljö med närhet till natur, fritidsaktiviteter och en stark gemenskap.
Tjänsten och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med huvudsaklig placering i Idre. intervjuer sker löpande. Vid frågor om rollen kontakta gärna Peter Entian, Ansvarig för Fastighetsutveckling, på peter.entian@idrefjall.se
Varmt välkommen med din ansökan!
