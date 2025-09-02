Elanläggningsansvarig Göteborg
2025-09-02
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett spännande samarbete med en kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Elanläggningsansvarig med placering i Göteborg. Har du en teknisk bakgrund inom el och gillar att utveckla, effektivisera och ge kunden exceptionell service? Sök då denna tjänst hos oss!
Om oss
Vi tar hand om våra kunders fastigheter, medarbetare och besökare. Vi är experter på fastighetstjänster och vi levererar servicelösningar till företag och offentlig verksamhet i hela Sverige. Vi säkerställer att fastigheter och arbetsplatser är så effektiva och inspirerande som möjligt. Med våra tekniska tjänster skapar vi förutsättningar för produktivitet samtidigt som vi minimerar risker.
Ansvarsområden i urval
Du ansvarar för att elsäkerhetsregelverket och direktiv följs, så att all icke-elektriskt och elektriskt arbete inom dina siter följer gällande elsäkerhetsföreskrifter. Arbetet utförs i samverkan med Driftchef. Du implementerar de övergripande anvisningarna eller i vissa fall tar fram lokala anvisningar där de saknas - t ex driftinstruktioner för anläggningens säkra skötsel, implementerar fastställda rutiner för hur och när arbetsbegäran ska tillämpas. Du följer även upp och kontrollerar rutiner för driftorder/kopplingssedel och arbetsbevis/driftbevis. Du kontrollerar att anvisningar gällande hur Eldriftledare, Kopplingsledare och Elsäkerhetsledare utses. I ditt arbete ingår det också att utfärda egna driftorder eller kontrollera driftorder.
Du ger direktiv lokalt om och hur bortkoppling av felaktiga elanläggningar ska ske samt vid behov utfärdar lokala anvisningar för provning och idrifttagning, baserat på övergripande anvisningar. Du ansvarar för att en-linjeschema/driftschema har uppdaterade gränser inritade mellan de olika Eldriftansvarigområdena och att kontaktuppgifter till dessa är uppdaterad. Du samverkar skriftligt med övriga Elanläggningsansvariga vid anläggningar som står i förbindelse med varandra. Vid behov avropar du och tar hjälp av extern beredskapstekniker och utvalda underleverantörer eller sidoleverantörer samt följer upp/kontrollerar deras arbete. Inköp av material enligt gällande inköpspolicy ingår i tjänsten. Vid behov, stötta teamet i driften. Det förekommer resor i tjänsten.
Din profil
Vi söker dig som har en Elektrikerutbildning - t ex gymnasieutbildning med yrkesexamen (gymnasieingenjörsutbildning) eller högskolebehörighet, d v s slutförd, dokumenterad och godkänd svensk/utländsk - översatt och verifierad av Högskoleverket, Högskoleutbildning inom el-området samt flera års dokumenterad erfarenhet inom området som verifieras genom begränsad auktorisation B-intyg eller ECY-intyg samt anställningsintyg, där dina kunskaper inom de olika spännings- och strömområden preciseras, har en godkänd ESA-utbildning eller har arbetat enligt SS-EN 50110 samt även praktisk erfarenhet med att upprätta driftorder/kopplingssedlar. Det är ett krav att du har arbetat som Industrielektriker samt har praktisk erfarenhet inom drift, skötsel, underhåll och elektriska installationer på elanläggningar inom specifik spänning - låg- eller högspänning, t ex arbete i ställverk, manövrering av brytare. Du har genomgått relevant arbetsmiljöutbildning samt har utbildning i Mobila Arbetsplattformar, Hög Höjd, Anläggningsskötare, Automatikbrandlarmsanläggning samt praktisk erfarenhet inom drift, skötsel, underhåll och utförande av elektriska installationer. Meriterande: Har begränsad auktorisation B, har arbetat som Elanläggningsansvarig inom t ex elproduktions-anläggningar eller likvärdiga industrianläggningar, Heta Arbeten- och Sprinklerintyg.
Din personlighet
Du är driven, positiv, engagerad och säkerhetsmedveten. Du har ett pedagogiskt, prestigelöst och lyhört sätt och du trivs i en dynamisk och föränderlig industrimiljö - nära kollegor och kund. Som person har du en god samordningsförmåga, är administrativt effektiv och kvalitetsinriktad.
Då rollen innebär många kontaktytor - internt och externt, så behöver du ha ett samarbetsvilligt sätt och en mycket god kommunikativ förmåga. Du tar dig an utmaningar med lika delar erfarenhet och kreativitet. Förbättringsarbete är något du ser som en naturlig del i av arbetet. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Vi ser även att du tar ett stort ansvar över ditt arbete och att du drivs av att utföra de olika arbetsmomenten på ett professionellt sätt. Vidare är du noggrann och metodisk i ditt utförande. Du har också en god förståelse för den påverkan de tekniska systemen har på verksamheten samt har förmåga att analysera och förklara samband. Du jobbar proaktivt samt kan prioritera. Du har den integritet som krävs för att fatta beslut i pressade situationer. För att trivas i rollen ser vi att du, precis som vi, värdesätter service och bidrar till en positiv stämning och ett gott samarbete på arbetsplatsen. Du talar och skriver svenska obehindrat och har grundläggande kunskaper i engelska. B-kort är ett krav. Dina IT-kunskaper är goda.
Det är en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning.
Din ansökan
Vi hoppas att vi väckt ditt intresse och vi ser fram emot din ansökan!
OBS! Med anledning av GDPR, hanterar vi ej ansökningar inkomna via mejl.
Vi ber dig att, utöver CV, bifoga utbildningsbevis, anställningsbevis samt relevanta certifikat, betyg och intyg (ESA, ECY) i din ansökan.
Ansvarig Rekryterare: Pernilla Dahlbäck - pernilla.dahlback@se.issworld.com
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
