El- och instrumenttekniker
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2026-06-04
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Västervik Miljö & Energi ABPubliceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Västervik Miljö & Energi söker en El- och instrumenttekniker till underhållsavdelningen inom produktion fjärrvärme.
Du kommer att ingå i en underhållsgrupp som ansvarar för samtliga produktionsanläggningar inom bolaget, med särskilt fokus på fjärrvärme.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Utföra avhjälpande och förebyggande underhåll av processutrustning
• Arbeta med brandsystem, styrsystem, styr- och reglerutrustning samt installationer
• I samråd med arbetsledning och driftpersonal prioritera, bereda och planera underhållsarbeten
• Planera och rapportera arbeten i underhållssystemet
• Arbeta både självständigt och tillsammans med entreprenörer i olika projekt och underhållsinsatser
• Samordna och samarbeta med entreprenörer som utför arbeten inom anläggningarna
• Säkerställa att anläggningarna drivs enligt VMEAB:s instruktioner, rutiner, säkerhetskrav samt gällande lagstiftning
• Ansvara som anläggningsskötare för brandlarm
• Dokumentera och avrapportera utfört arbete i underhållssystemet
• Säkerställa att rutiner och dokumentation för säkert elarbete följs
• Utföra kalibrering och kontroll av olika typer av givare
• Ansvara för inköp av material till lager och pågående arbetenKvalifikationer
Du som söker tjänsten har minst en 3-årig gymnasieutbildning inom elprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, gärna i kombination med några års arbetslivserfarenhet.
Du har erfarenhet från liknande tjänster och det är meriterande om du har arbetat med underhåll inom processindustrin. Du har kunskap om elektrisk utrustning såsom elmotorer, frekvensomriktare, ställverk och SCADA-system.
Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift, på svenska såväl som engelska. B-körkort är ett krav.
Du har goda allmänna datakunskaper som krävs för att kunna utföra arbetet. Tjänsten innefattar arbete med viktiga säkerhetsfrågor, och en säkerhetsprövning kan därför komma att genomföras.
Meriterande
• Erfarenhet av konstruktion i El-CAD
• Kunskap om och erfarenhet av arbete enligt ESA
• Arbetslivserfarenhet från process- eller tillverkningsindustri
• Erfarenhet av styr- och övervakningssystem, exempelvis ABB 800xADina personliga egenskaper
Vi söker en person som är positiv, engagerad och utåtriktad, och som trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du har ett starkt intresse för problemlösning och ett analytiskt arbetssätt. Du motiveras av att systematiskt identifiera, felsöka och åtgärda problem, och ser utmaningar som en naturlig del av arbetet.
Provanställning kommer att tillämpas.
Denna tjänst kan komma att krigsplaceras i bolagets krigsorganisation vilket innebär att bolaget säkerställer tjänsten vid höjd beredskap. Beredskap ingår i tjänsten.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt engagerade team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "JP-08/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västervik Miljö och Energi AB
(org.nr 556045-6567)
Box 25 (visa karta
)
593 21 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västervik Miljö & Energi Kontakt
Dennis Lindgren, Underhållschef dennis.lindgren@vastervik.se 010-3557150 Jobbnummer
9946792