El- och elektronikingenjör
Saab AB / Elektronikjobb / Halmstad
2026-04-29
Drivs du av att se dina idéer förverkligas? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld
Din roll
Arbetet hos oss innebär att vara med från koncept och studier till leverans av färdiga produkter. Bland annat innebär detta att du kommer få hantera krav, vara med att ta fram lösningar, t ex designa kraftlösningar (AC/DC-, DC/DC-omvandlare), välja komponenter, designa kablage och analysera problem och felsöka.
Våra produkter har krav på hög tillförlitlighet och skall fungera i alla typer av miljöer därför behöver du också ta i beaktning de stora mekaniska påfrestningar och varierande temperaturer och miljöer som de utsätts för.
Arbetet utförs i tvärfunktionella agila team där samarbete är viktigt och där teamet tar egna beslut för att snabbt komma fram till lösningar. Arbetet innebär även samarbete med komponentingenjörer, produktion, projektledning, produktledning, inköp och inte minst med de andra utvecklingsteamen.
Gruppen som du kommer tillhöra jobbar med kraft- och styrelektronik, kablage och mekanisk konstruktion inom våra lednings och markradarsystem.
Affärsområde Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.
Du kommer jobba på avdelningen Design Integrated System Halmstad som ansvarar för att konstruera och underhålla systeminstallationer, framförallt olika radar och ledningssystem i olika fordonstyper. Detta innebär systemutveckling, utveckling av mekanik, kraftsystem, elektronik och kablage samt integration och verifiering. Avdelningen samarbetar ofta med övriga Design Surface organisationer i Göteborg både på distans och på plats så en del resor förekommer.
Du har goda kunskaper inom el- och elektronikkonstruktion och är som person systematisk och noggrann i ditt dokumentationsarbete. Det är meriterande med några års erfarenhet av både analog och digital hårdvarukonstruktion.
Kunna kretsteori/design, omvandlare, filter, styrelektronik, realisera elektriska lösningar till schema
Erfarenhet av att göra designval m h a olika komponenter, t ex säkringar, reläer, kontakter, regulatorer, kablage m.fl.
Drivande, t ex att söka information och att nätverka
Erfarenhet av att dokumentera tekniska konstruktioner
Strukturerad och kvalitetsmedveten
Gillar att jobba med omväxlande arbetsuppgifter
Föredrar ett teambaserat arbetssätt
Civil- eller högskoleingenjör inom elektronik, mekatronik eller motsvarande
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793)
Transportvägen 2 (visa karta
)
302 30 HALMSTAD Arbetsplats
Saab AB Kontakt
Contact
Saab AB julia.anderberg@saabgroup.com Jobbnummer
9882467