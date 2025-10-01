El Cielo Bar & Kök
IRA & TUR AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IRA & TUR AB i Stockholm
Resturang El Cielo, på Kungsholmen söker " Glada och trevliga" serverings personal.
El Cielo, är en sydamerikansk restaurang, etablerad sedan 2014. Vi serverar Tapas, Asado och olika burgare från kontinenten.
Restaurangen har ca 70 platser inne och ca 100 sittplatser på terassen.
Vi söker flera självsäkra, duktiga personer till vår glada team.
Det är viktigt att du som söker kan tala Svenska eller Engelska.
Pratar du Spanska är ett plus men du ska fortfarande kunna Svenska eller engelska.
Du som söker ska vara stresstålig och är lagspelare.
Tjänsten är " nästan" heltid - vi söker även folk som vill jobba endast på helger. efter schema, arbetstiden är mellan 16.00 - 23.00
OBS Alla sökande;
Bifoga bild på er ansökan
Gärna; kort beskrivning
För information och intervju kontakta oss på: ali@ibaa.se
Eller 0736708428 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: ali@maklarkonsults.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ira & Tur AB
(org.nr 556735-3221)
Fleminggatan 22 A (visa karta
)
112 32 STOCKHOLM Jobbnummer
9534300